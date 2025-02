Kimmich-Vertrag: Bayern-Poker und Gespräche mit Top-Klubs

Joshua Kimmichs Vertragsverlängerung mit dem FC Bayern gerät zum echten Geduldsspiel. Der Mittelfeldstar ist noch nicht vollends überzeugt vom Angebot der Münchner und führt Gespräche mit anderen Vereinen, unter anderem Liverpool und Manchester City. Kimmichs Entscheidung hängt angeblich auch von Jamal Musialas Vertragsverlängerung ab.

Der Vertragspoker mit Joshua Kimmich gestaltet sich für den FC Bayern zu einer echten Belastungsprobe. Der Mittelfeldspieler ist laut Berichten noch nicht vollständig von dem Angebot der Münchner überzeugt und führt Gespräche mit anderen Vereinen. Kimmichs Vertrag läuft im Sommer aus, und der Rekordmeister möchte den Leistungsträger unbedingt halten. Allerdings soll die Vertragsverlängerung für Kimmich nicht nur vom Gehalt abhängen.

Laut Sport1 scheint die Verlängerung von Jamal Musiala an Kimmichs Entscheidung geknüpft zu sein. Der Youngster soll in München einen neuen Vertrag bis mindestens 2029 unterzeichnen und könnte mit seiner Entscheidung auch seinen Teamkollegen Kimmich überzeugen. Natürlich ist ein ablösefreier Kimmich im Sommer ein lukratives Angebot für zahlreiche Topklubs. Inzwischen berichten Medien wie TBR Football, dass sowohl Liverpool als auch Manchester City Gespräche mit Kimmich geführt haben sollen. Bei City würde er mit Pep Guardiola auf einen alten Bekannten treffen. In Liverpool soll er wohl für einen möglichen Abgang von Trent Alexander-Arnold vorgesehen sein. Obwohl den Reds bewusst ist, dass Kimmich hauptsächlich im Mittelfeld spielt, würden sie ihn auch auf der Rechtsverteidiger-Position einsetzen. Kimmich, der zuletzt öfter unzufrieden mit der Situation bei den Bayern war, will angeblich noch bis April mit seiner Entscheidung Zeit lassen. Für Sportvorstand Max Eberl ist dies ein normaler Vorgang bei Spielern von diesem Status: „Er ist seit fast einem Jahrzehnt ein Bayern-Spieler. Spieler sind Menschen mit eigenen Lebensplänen und keine Roboter. Und wenn Joshua sagt: ‚Letzten Sommer konnte ich mir nicht vorstellen, meinen Vertrag zu verlängern und jetzt habe ich es‘ – dann ist das für mich legitim“, betonte Eberl zuletzt. Eberl machte gleichzeitig aber auch klar, dass Bayern bei einem möglichen Abgang auch Zeit benötigt, um mögliche Nachfolger ausfindig zu machen: „Natürlich wissen wir, dass wir nicht ewig warten können, aber wir wollen Joshua ein bisschen Zeit geben und seine Gedanken reifen lassen, dass Bayern München der Verein ist, bei dem er weitermachen will. Das ist legitim“.





