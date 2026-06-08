Kimmichs emotionale Entscheidung: Warum er Bayern trotz PSG-Wechselgedanken treu blieb

In einer neuen ZDF-Dokumentation enthüllt Joshua Kimmich, wie nahe er einem Wechsel zu Paris Saint-Germain während seiner Vertragsverhandlungen 2024 war. Trotz starker Annäherungsversuche von PSG und mangelnder Wertschätzung seitens der Bayern-Führung entschied er sich letztlich für eine Verlängerung - dank des neuen Trainers Vincent Kompany und familiärer Gründe.

Joshua Kimmich , Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft, stand während der Vertragsverhandlungen im Sommer 2024 kurz vor einem Abschied vom Rekordmeister. Wie in der neuen ZDF-Dokumentation "sportstudio produktion: Kapitän Kimmich" erstmals offen dargelegt wird, waren die Wechselgedanken beim damals 29-jährigen Mittelfeldspieler außerordentlich konkret.

Insbesondere Paris Saint-Germain (PSG) zeigte wiederholt starkes Interesse und unternahm massive Versuche, den Spieler zu einem Wechsel zu bewegen. Die Doku, für die Filmemacher Jan Mendelin Kimmich über zwei Jahre begleitete, bietet tiefe Einblicke in die emotionalen und professionellen Beweggründe, die letztlich zur überraschenden Vertragsverlängerung bis 2029 führten. Im Sommer 2024, als Kimmichs Vertrag beim FC Bayern auslief, fühlte er sich vom Vorstand des Vereins nicht ausreichend wertgeschätzt.

Er beschreibt in der Dokumentation eine Atmosphäre, in der der FC Bayern ihn praktisch als verkaufsbereit behandelte. In Gesprächen mit dem damaligen Sportvorstand Max Eberl wurde ihm klar vermittelt, dass ein Wechsel durchaus erwünscht sei: "Wenn du weg möchtest, dann bist du zum Verkauf, dann ist das möglich.

" Kimmich gesteht, dass er zu diesem Zeitpunkt eine Verlängerung für äußerst unwahrscheinlich hielt. Seine damalige Einschätzung war: "Stand jetzt weiß ich nicht, was passieren sollte, dass ich hier verlängere. Selbst wenn wir hier 30 Spiele in Folge gewinnen und das finanzielle Angebot Wahnsinn ist und der Verein voll hinter mir steht. Ich will es nicht zu 100 Prozent ausschließen, aber zu 95 Prozent sehe ich es nicht kommen, dass ich hier verlängere.

" Diese offene Kritik an der Vereinsführung unterstreicht die tiefe Krise im Verhältnis zwischen Spieler und Klub. Paris Saint-Germain trat in diesem Moment als ernsthafte Alternative in den Fokus. PSG bemühte sich sowohl im Sommer 2024 als auch im Winter 2025, also nur sechs Monate vor Vertragsende, intensiv um Kimmich. Besonders aufschlussreich sind die Schilderungen über das Vorgehen von PSG-Sportdirektor Luis Campos.

Dieser besuchte Kimmich sogar in dessen Haus in München, was einen starken Eindruck hinterließ: "Das hat mich schon gecatcht. Ich sollte da ein wichtiges Puzzleteil sein als ein Spieler mit etwas mehr Erfahrung. Und das macht dann schon was mit einem.

" Die Werbemaßnahmen von PSG gingen so weit, dass Kimmichs Frau Lina im Februar 2025 inkognito nach Paris reiste, um sich Wohngegenden und Schulen anzuschauen. Sie wurde vom PSG-Teammanager empfangen und traf sowohl Campos als auch Trainer Luis Enrique am Trainingsgelände. Kimmich bestätigt, dass PSG ein finanziell "sehr, sehr krasses" Angebot unterbreitete, betont aber, dass der Geldbetrag nicht der entscheidende Faktor war.

Letztlich wendete sich das Blatt durch zwei wesentliche Entwicklungen: Zum einen übernahm Vincent Kompany im Sommer 2024 das Traineramt beim FC Bayern. Kimmich spürt unter dem neuen Coach ein bis dahin unbekanntes Maß an Vertrauen und Wertschätzung.

"Ich hab noch nie ein so großes Vertrauen gespürt, wie jetzt", sagt er. Diese zwischenmenschliche Komponente stellte einen entscheidenden Kontrast zum vorherigen Umgang dar. Zum anderen spielten familiäre Überlegungen eine tragende Rolle. Kimmich betont, dass er nicht als Single seine Karriere frei planen könne, sondern Verantwortung für seine Familie trage.

In Kombination mit der Zusage des Vereins, ihn nach Manuel Neuers Karriereende zum Kapitän zu machen, und der positiven sportlichen Entwicklung unter Kompany entschied sich Kimmich gemeinsam mit seiner Familie für eine Verlängerung bis 2029. Selbst nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen PSG in der Champions League 2025 bestätigt er rückblickend: "Es war richtig, dass ich bei den Bayern verlängert habe.

" Die Dokumentation zeigt damit eindrücklich, wie komplexe Profi-Entscheidungen neben sportlichen und finanziellen Faktoren stark von zwischenmenschlicher Wertschätzung und privaten Lebensumständen geprägt sind.





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