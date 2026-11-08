Kimmichs emotionales Tor gegen Mainz 05 zu Ehren des verstorbenen Vaters Berthold

Joshua Kimmich traf bei Bayern Münchens Sieg gegen Mainz 05. Das erste Saisontor von Harry Kane war der Auslöser für ein berührendes Andenken an den verstorbenen Vater.

Berlin - Der FC Bayern München beendete die Vorbereitungsphase auf die Länderspielpause mit einem klaren 2:1-Auswärtssieg bei Mainz 05 in der Bundesliga. Das entscheidende Moment dieses Duells wurde durch einen emotionalen Höhepunkt geprägt, der weit über die reine Sportlichkeit hinausging. Joshua Kimmich, der Vize-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, öffnete die Torschützenliste für die Münchner und sorgte mit seiner Reaktion im Stadion für allgemeine Aufmerksamkeit und Respekt.

Das Tor und die emotionale Geste unter der Latte

Die Szene, die zum 1:0 führte, begann mit einem taktischen Fehler der Mainzer in der Defensive. Lee beging einen Fehlpass im linken Mittelfeld, wodurch die Ballkontrolle ins Leere lief. In dieser kurzen Phase der Verwirrung machte der 33-jährige Harry Kane Jagd auf den lose liegenden Ball. Der englische Superstar bediente Joshua Kimmich kurz vor dem Strafraum präzise mit dem Pass.

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Kimmich nutzte die entstandene Lücke, fasste sich ein Herz und schoss aus etwa 17 Metern direkt unter die Latte. Es handelte sich dabei um Kimmichs erstes Tor für den Rekordmeister in der laufenden Saison. Direkt nach dem Treffer vollzog der DFB-Kapitän eine Geste, die die Aufmerksamkeit aller Zuschauer auf sich zog. Er streckte für einen Moment den Zeigefinger in den Himmel und blieb kurz inne, um den Moment zu reflektieren.

Das Andenken an Berthold Kimmich

Allen im Stadion Anwesenden war in diesem Augenblick sofort klar, wem die Geste galt. Joshua Kimmich dachte an seinen Vater Berthold Kimmich, der Mitte Oktober im Alter von 57 Jahren verstorben war. Der Tod des Vaters hatte das Umfeld des Spielers tief betroffen, und der Jubel nach dem Tor war eindeutig als Tribut an ihn gemeint. Nach dem Spiel sprach Joshua Kimmich offen über diesen besonderen Moment, der die tiefe Verbindung zwischen Vater und Sohn widerspiegelte.

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Auf Nachfrage erklärte der Mittelfeld-Star, dass dieser Reflex spontan vonstatten ging. Er sagte, dass er bei der Aktion sofort an seinen Vater denken musste. Normalerweise versuche man als Athlet, solche privaten Gedanken auf dem Platz auszublenden, doch in dieser Zeit sei es für ihn schwierig, diese Verbindung zu trennen. Der Fußball habe ihm und seinem Vater extrem nahe gestanden, weshalb dieser emotionale Ausbruch verständlich war.

Schock und die Zeit nach dem Tod des Vaters

Die Trauer um Berthold Kimmich prägte auch die Vorrunde vor dem Rückspiel gegen den BVB, das mit 2:2 endete. Kimmich hatte sich einige Tage Zeit genommen, um die Schocknachricht zusammen mit seiner Familie zu verarbeiten. Insgesamt verpasste er in dieser schweren Zeit drei Pflichtspiele für den Verein. Der Verlust traf ihn und seine Angehörigen hart, da sein Vater ihn sein ganzes Leben lang begleitet und unterstützt hatte.

Kimmich betonte damals, dass sein Vater auch in Phasen an ihn geglaubt habe, in denen er selbst Zweifel gehabt habe. Der Wiedereinstieg in den Profifußball sei daher nicht nur sportlich, sondern auch emotional eine große Herausforderung. Gerade wenn er auf dem Platz stehe, sei es die Zeit, in der er am meisten an ihn denken müsse, was die Last der Abwesenheit deutlich macht.

Auswirkungen auf die aktuelle Saison und Stimmung

Die Rückkehr auf den Rasen bei der Begegnung in Mainz markierte einen wichtigen Schritt für den DFB-Kapitän. Das emotionale Tor zeigte, dass er den Umgang mit der Trauer in seine Sportlichkeit integrieren konnte, ohne dabei die Leistung zu vernachlässigen. Der Sieg gegen Mainz 05 festigte die Position des FC Bayern München in der Liga, während Kimmichs persönliche Reise weitergeht.

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Die Reaktion der Fans und Teamkollegen unterstrich die hohe Wertschätzung für die familiäre Situation des Spielers. Es bleibt abzuwarten, wie sich die emotionale Belastung auf die weiteren Einsätze auswirken wird. Der Fokus liegt nun darauf, die Momentum des Sieges in die kommenden Spiele zu nehmen. Die Verbindung zwischen Joshua Kimmich und seinem verstorbenen Vater bleibt ein zentrales narratives Element seiner Karriere.