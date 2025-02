Kimmichs Zukunft: Bayern-Boss Eberl optimistisch, Löw rät zum Wechsel

Joshua Kimmichs Vertrag beim FC Bayern München läuft im Sommer aus. Eberl zeigt sich optimistisch in den Verhandlungen, während Löw einen Wechsel ins Ausland empfiehlt.

Beim FC Bayern werden in diesen Tagen wichtige Entscheidungen getroffen. Nach langen Verhandlungen hat der Rekordmeister im Februar mit drei Schlüsselspielern verlängert. Nach Manuel Neuer (bis 2026) und Alphonso Davies (bis 2030) folgte am Freitag die Verkündung der Unterschrift von Jamal Musiala. Der 21-Jährige hat ebenfalls bis 2030 verlängert. Nun nimmt die Führungsriege einen weiteren Stammspieler ins Visier: Joshua Kimmich .

Da der Kontrakt des Nationalspielers im Sommer ausläuft, könnte er ablösefrei wechseln. Das ruft mehrere europäische Topklubs auf den Plan, die Kimmich auf dem Zettel haben sollen. Ex-Bundestrainer Jogi Löw gab seinem ehemaligen Spieler zuletzt im Gespräch mit 'Sky' eine klare Empfehlung für einen Wechsel außerhalb Deutschlands: 'Ich als Spieler, an so einer Stelle, mit diesen Möglichkeiten, würde es tun! Ich habe selbst im Ausland gelebt und habe selbst die Erfahrung gemacht', sagte er. Löw hat als Spieler und Trainer in der Schweiz, Österreich und der Türkei gearbeitet. 'Wie viel man lernen kann von anderen Kulturen, von anderen Ideen, von anderen Spielphilosophien, Spielstilen, anderen Lebensweisen. Das hat mir in meiner Entwicklung wahnsinnig gutgetan', schilderte der 65-Jährige. Bayern-Sportdirektor Max Eberl ist von solchen Gedankenspielen wenig angetan, wie er jetzt gegenüber der 'Bild' klarstellte. 'Ich glaube, Joshua Kimmich hat gerne sein Schicksal in eigener Hand. Er bekommt sehr, sehr viele Ratschläge', betonte Eberl. 'Ich glaube, jeder wird gefragt, viele haben eine Meinung. Aber Josh konzentriert sich auf sich und seine Familie, was seine nächsten Schritte sein sollen', sagte er weiter. Klar ist, dass die Bayern Kimmich gerne halten würden. Für Trainer Vincent Kompany ist er unverzichtbar. In der laufenden Saison hat der Mittelfeldspieler alle 33 Pflichtspiele absolviert und dabei nicht eine Minute verpasst. Bei der Playoff-Partie in der Champions League gegen Celtic Glasgow (2:1) stand er das 52. mal in Folge in der Startelf. Der 30-Jährige hat für einen hoch dotierten Vertrag also viele Argumente auf seiner Seite. Gleichzeitig hat Eberl laut 'Bild' vom Aufsichtsrat den Auftrag bekommen, die Kader-Kosten um etwa 20 Prozent zu senken. Derzeit zählt Kimmich mit rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Topverdienern beim FC Bayern. Der 'Bild' zufolge befindet sich Kimmich seit Jahresbeginn in Gesprächen mit anderen Klubs. Gleichzeitig liefen die Gespräche mit den Bayern-Verantwortlichen harmonisch, keine Seite verspüre unangenehmen Druck. Eberl zeigte sich vergangene Woche jedenfalls optimistisch. Bei einem Podiumsgespräch sagt er auf die Frage nach dem Stand der Verhandlungen: 'Es sieht gut aus'. Den Vertragspoker mit Musiala bedachte er ebenfalls mit dem Adjektiv 'gut'. Wenige Tage später war die Unterschrift dann offiziell





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FC Bayern München Joshua Kimmich Vertrag Wechsel Jogi Löw Max Eberl

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kimmichs Zukunft im Fokus: Bayern-VVorstand Eberl kontert Löw-VorschlagNach den Vertragsverlängerungen von Neuer, Davies und Musiala steht die Zukunft von Joshua Kimmich besonders im Fokus. Eberl kontert einen Vorschlag von Löw, der Kimmich eine Auslandserfahrung empfiehlt.

Weiterlesen »

Kimmichs Vertragsfrage: Auslandsengagement oder Verlängerung bei Bayern?Während der FC Bayern München sich über die Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer, Alphonso Davies und Jamal Musiala freuen kann, steht die Zukunft von Joshua Kimmich noch immer offen. Der Nationalmannschaftskapitän verhandelt mit dem Verein über eine Vertragsverlängerung, die am Saisonende ausläuft. Ob Kimmich in München bleibt oder nach neuen Herausforderungen im Ausland sucht, ist noch unklar. Ex-Bundestrainer Joachim Löw und Sky-Experte Dietmar Hamann raten dem 30-Jährigen zu einem Wechsel ins Ausland.

Weiterlesen »

'Es ging einfach nicht mehr': Bayern-Boss Eberl zeigt sich erschüttert von AnfeindungenIm Januar 2022 tritt Max Eberl überraschend als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach zurück, nach 23 Jahren im Klub. Er macht einen Burn-out öffentlich - doch einige unterstellen ihm Schauspielerei und Lügen. Nun spricht der heutige Sportvorstand des FC Bayern darüber, wie die Zeit für ihn war.

Weiterlesen »

Max Eberl: Bayern-Sportvorstand spricht über Burnout und schwierige RückkehrBayern München Sportvorstand Max Eberl spricht offen über seine Burnout-Erfahrung und die Herausforderungen des Spitzenfußballs.

Weiterlesen »

Kimmich-Verhandlung: Eberl gibt Bayern-Star ZeitMax Eberl, der Sportchef des FC Bayern, erklärt in einem Interview, dass er Joshua Kimmich in seiner Vertragsverlängerung nicht unter Druck setzen wird. Kimmich hatte im vergangenen Sommer eine Verlängerung noch nicht im Sinn, ist aber jetzt offen für Gespräche. Eberl möchte dem Spieler Zeit geben, seine Gedanken zu ordnen und zu entscheiden, ob er seine Karriere beim FC Bayern fortsetzen möchte.

Weiterlesen »

Bayern-Boss Eberl macht Vertragshoffnung: „Bei Kimmich sieht es gut aus“Der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern läuft im Sommer aus. Sportvorstand Max Eberl ist guter Dinge, dass der Mittelfeldchef verlängert.

Weiterlesen »