Kind in Berlin-Tiergarten von Bus überrollt und getötet

Ein Kind auf dem Fahrrad ist in Berlin-Tiergarten von einem Bus überrollt und getötet worden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Am späten Samstagnachmittag ist in Berlin-Tiergarten ein Kind von einem Bus überrollt und getötet worden. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Potsdamer Straße in Richtung Bülowstraße, wie aus Angaben hervorgeht, die BILD vorliegen. Das Kind war zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrrad unterwegs.

Nach den bisherigen Informationen kam das Kind aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und geriet danach unter den Bus. Eine Sprecherin gegenüber BILD erklärte, das Kind sei von einem Bus überrollt worden. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät, es verstarb noch an der Unfallstelle.

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Unfallhergang auf der Potsdamer Straße ist noch ungeklärt

Die genaue Ursache, warum das Kind auf der Potsdamer Straße zu Fall kam, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an, wie die Sprecherin mitteilte.

Offen ist auch, ob es sich bei dem Opfer um einen Jungen oder um ein Mädchen handelt. Ebenso konnte die Sprecherin noch keine Angaben zum Alter des Kindes machen. Diese Fragen sind für die Einordnung des Unglücks bislang nicht geklärt.

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Der beteiligte Bus befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr an der Unfallstelle. Nach Angaben, die BILD vorliegen, handelt es sich vermutlich um ein Fahrzeug der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Eine offizielle Bestätigung dieser Zuordnung lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor.

Absperrungen und Sichtschutz am Unfallort in Tiergarten

Rund um den Ort des tödlichen Unglücks haben Einsatzkräfte den Bereich weiträumig abgesperrt. Zusätzlich wurde ein Sichtschutz aufgestellt, damit der Unfallort für Passanten nicht einsehbar ist.

Der Bereich im Stadtteil Tiergarten soll weiträumig umfahren werden. Autofahrer und Fußgänger müssen daher mit Einschränkungen rechnen, solange die Maßnahmen andauern. Die Einsatzkräfte sichern weiterhin die Stelle, an der sich das Unglück ereignete.

Ob der Fahrer des Busses den Vorfall überhaupt bemerkt hat, ist nach BILD-Informationen bislang unklar. Diese Frage gehört zu den zentralen Punkten, die im Rahmen der laufenden Ermittlungen geklärt werden müssen, um den Hergang vollständig zu rekonstruieren.

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Familie des Kindes und laufende Ermittlungen

Die Mutter des Kindes ist nach Angaben aus dem Umfeld des Unglücks ebenfalls mit dem Geschehen verbunden. Die Ermittler haben bislang keine weiteren Details zu ihrer Rolle veröffentlicht, und die Berichterstattung nennt keine Namen der Angehörigen.

Solange die Ermittlungen andauern, bleiben die Ursache des Sturzes, die Identität des Kindes im Detail und das Verhalten des Busfahrers offene Punkte. Konkrete Ergebnisse oder ein Termin für neue Angaben sind bislang nicht bekanntgegeben worden.