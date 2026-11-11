Ein 11‑monatiges Baby überlebte zwei Tage, als es in einer Hundebox vergraben wurde. Polizei in South Carolina ermittelt und Vater ausgesetzt.

Am 12. März 2024 wurde in North Carolina ein 11‑monatiges Baby namens Koah, das über 24 Stunden unter dem Erdreich verborgen war, gerettet. Der junge Vater, Michael C., wurde anschließend festgenommen, während das Kind in einem Krankenhaus behandelt wird.

Versteck in Hundebox - ein Rettungsdrahtseil nach dem Verbrechen

Polizeibeschäftigungen begannen am Montagnachmittag, nachdem die Mutter von Koah das gemeinsame Zuhause verlassen hatte. Teams vergebens nach Spuren suchten, bis ein Fund in der Nähe des Hauses des Vaters im Wald aufkam. Dort war eine losgelöste Hundebox mit einer 60 cm × 60 cm großen Öffnung, die Koah trostlos in ein Handtuch eingewickelt hielt.

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Als das Baby die geschützten 24 Stunden erlebte, konnte das Handtuch für einen Luftspalt sorgen und die Luftzirkulation in der Box verbessern. Die Polizei hörte das weinende Baby, griff zum Grab, und trug es so in eine Reklamation von Medizinern.

Rückhalt der Polizei - Ermittlungen um Vater und mögliche Motive

Der Sheriff Jay Koon erklärte auf einer Pressekonferenz, dass ein konkretes Motiv noch nicht berechnet sei. Das Team aus fast 100 Personen an der Suche trug zum Erfolg bei, indem es Gesteinspartien aufräumend die Mauer des stillen Verdachts durchbrechend neutralisierte.

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Die Ermittlungen dauern an, da noch keine klare Erklärung für das Verbrechen vorliegt. Der Vater, Michael C., wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen, wobei weitere rechtliche Perspektiven derzeit betreten werden.

Konsequenzen für Koah - Behandlung und Prognose nach dem Unterdrückungsfall

Koah, der nach seiner Rettung zeugt, findet mittlerweile medizinische Führung in einem lokalen Krankenhaus. Die Ärzte berichten von einer drohenden Netzverhärtung, die heirarisch durch die ärgerlichen Erfahrungen erfasst, aber Erwartungen, dass er sich vollständig erholen könnte. Die Prognose, dass das Kind nach dem traumatischen Unterdrückungszeitraum eine vollständige Genesung erlangen könnte, bleibt hierbei sichtbar.

Die Polizei in South Carolina akzeptiert weiterhin die Forderung, die Ermittlungen für den Zugang zur Urheberschaft eines Kindeshauthauchs zu verstärken und sicherzustellen, dass der Vorfall als Prävention gelingend gegen ähnliche Tragödien dient.