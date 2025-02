Kinder befragen Kanzlerkandidaten Scholz und Merz in TV-Sendung

In der Sat.1-Sendung „Kannste (nochmal) Kanzler??“ stellten Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren den Herausforderern für das Kanzleramt, Olaf Scholz und Friedrich Merz, kritische Fragen.

In einer Fernsehsendung mussten die beiden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und Friedrich Merz Kindern Rede und Antwort stehen. Die Sat.1-Sendung „Kannste (nochmal) Kanzler??“ bot Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren die Gelegenheit, die beiden Spitzenpolitiker in einem Klassenzimmer zu befragen. Die Schüler ließen dabei auch die unangenehmen Themen nicht aus und löcherten die Kandidaten mit ihren Fragen.Etwa fragten die Kinder nach dem Bruch der Ampelkoalition.

Sie wollten wissen, warum Scholz keinen „Streitschlicht-Minister“ eingeführt habe, um die Situation mit dem damaligen Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu entschärfen. „Ein Streitschlichter-Mechanismus hilft ja nicht, wenn sich einer nicht einigen will“, antwortete Scholz. Der CDU-Kandidat Merz wurde vom vierzehnjährigen Rachid mit seiner umstrittenen Aussage über die „Kleinen Paschas“ konfrontiert. „Ich hatte das Gefühl, dass Sie mich mit denen in einen Topf werfen“, sagte Rachid, der in Deutschland geboren ist und dessen Eltern aus Syrien stammen. „Ich fand das nicht fair.“ „Genau nicht“, antwortete Merz. „Ich werfe es eben nicht in einen Topf.“ Er sage: Familien, Syrer und andere, die hier seien, die hier arbeiteten, die bräuchte man und die wolle man auch hier haben. Der Junge, der auch aus Syrien stammt, fragt noch einmal nach und betont, dass dies damals nicht so angekommen sei. Merz wird daraufhin kurz patzig: „Das habe ich aber gesagt.“Ein Mädchen wollte wissen, warum der Döner so teuer sei, und damit indirekt auf die Inflation aufmerksam machen. Andere Schülerinnen und Schüler fragten nach dem Krieg in der Ukraine und wie die Politiker die Situation auflösen könnten. „Wir können den Krieg nicht beenden. Putin kann den Krieg beenden“, sagte Merz. „Er muss irgendwann die Aussichtslosigkeit erkennen, diesen Krieg mit militärischen Mitteln zu gewinnen.“ Merz gab auch zu, dass er seine Schulzeit vermisse. „Ich bin kein besonders guter Schüler gewesen“, sagte der CDU-Kandidat. Auch Spiele hatten die Kinder für die Politiker vorbereitet. „Manche Menschen denken ja, dass du ein bisschen steif bist“, erklärte eine Schülerin dem Kanzler. Er müsse die folgenden Fragen deshalb ohne Wort und nur durch seine Mimik beantworten. Nach ein paar Fragen zu einer verlorenen Bundestagswahl oder dem Gewinn von einer Million Euro, helfen die Kinder nach: Scholz muss ein saures Kaubonbon essen. „Ich war teilweise wirklich überrascht, wie auch die Kleineren wirklich gut in den Themen drin waren“, sagte Merz, der sich am Ende noch ein Duell am Tischkicker lieferte. „Das hat mir Spaß gemacht.





