Über 100 Schulleitungen, ein Ziel: Schule neu denken. In Duisburg gründet sich ein bundesweites Netzwerk für eine Bildungswende.

-Röttgersbach will zeigen, wie Schule anders funktionieren kann. Rund 103 Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem gesamten deutschsprachigen Raum treffen sich heute und morgen in Duisburg, um ein bundesweites Netzwerk für neue Schulkonzepte zu gründen.

Mehr als 100 Millionen Euro hat Duisburg in den Neubau der Anne-Frank-Gesamtschule investiert. Doch nicht nur die offene Architektur mit Lernlandschaften und Rückzugsräumen ist besonders. Auch der Unterricht folgt einem anderen Prinzip: Die Kinder sollen selbstständiger lernen, eigene Ziele entwickeln und Verantwortung übernehmen.

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"Es geht nicht mehr darum, Wissen zu pauken, sondern darum, wie ich mit Wissen umgehe. Kinder müssen lernen, Informationen zu bewerten und kreative Lösungen zu finden, lernen wie man als Team zusammen arbeitet. Dafür braucht es auch eine andere Rolle der Lehrkräfte. Weg vom Präzeptor hin zur Lernbegleiterin und zum Lernbegleiter.