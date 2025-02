In einer neuen Fernsehsendung stellen Kinder im Alter von sieben bis vierzehn Jahren Fragen an Olaf Scholz und Friedrich Merz.

In einer Fernsehsendung , die die Frage aufwirft, ob man auf dem Brot Nutella oder auch Butter essen sollte, werden die Zuschauer zu Hause ins Schwärmen versetzt. Das Thema sorgt für Hunger und Diskussionen in Familien. Die Sendung läuft in einem weiteren Kontext. Kinder zwischen sieben und vierzehn Jahren aus der Tesla-Gesamtschule in Berlin haben die Möglichkeit, Fragen an die Kanzlerkandidaten zu stellen. Sat.

1 hat die Kinder zusammengebracht, damit sie ihre Fragen und die ihrer Eltern an Olaf Scholz und Friedrich Merz richten können. Die Kinder und ihre Eltern haben vorher miteinander gesprochen und die Themen vorbereitet. Die Kandidaten kommen in ihren eleganten Limousinen an, was bei den Kindern Eindruck hinterlässt. Olaf Scholz kommt mit seiner Aktentasche, die nicht so alt ist, wie sie immer dargestellt wird. Ob alle zuhörten, als Scholz diese Bemerkung machte, ist fraglich. Die Sendung zeigt, wie die Kinder die Fragen stellen und wie die Kandidaten antworten. Scholz erklärt die Schuldenbremse in nur einer Minute gut und verständlich. Friedrich Merz wird von den Kindern als herzlicher empfunden, während Scholz ruhiger und sachlicher wirkt. Die Sendung ist für Kinder auch anstrengend, da sie lange dauert und viele Werbepausen enthält. Mama und Papa bewerten die Sendung jedoch als sinnvoll und hilfreich, da sie den Kindern Einblicke in die Politik und die Arbeit der Kanzlerkandidaten bietet.





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Politik Kanzlerkandidaten Kinder Fernsehsendung Scholz Merz

