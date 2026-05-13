Kinderarzt an Klinik im Havelland in Brandenburg wird wegen Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung angeklagt

Ein Kinderarzt (45) an einer Klinik im Havelland in Brandenburg wird wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 130 Fällen angeklagt. Unter anderem werden schwere sexuelle Missbrauchsvorwürfe und Vergewaltigungsvorwürfe erhoben. Viele der Taten sollen während seines Dienstes passiert sein.

Ein Kinderarzt (45) an einer Klinik im Havelland in Brandenburg wird wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 130 Fällen angeklagt. Hierzu zählen unter anderem die Vorwürfe des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Vergewaltigung .

Viele der Taten sollen während seines Dienstes passiert sein. Das teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam mit. Der Mediziner war bei den Havelland-Kliniken Rathenow und Nauen tätig. Die grausamen Taten sollen sich zwischen 2013 und 2025 ereignet haben.

Der Mann wurde im November nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines Kinds in einer Klinik in Rathenow festgenommen. Die Mutter hatte ihn angezeigt. Der damals 45-Jährige sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Anklage erfolgte beim Landgericht Potsdam.

Es muss den Fall nun prüfen und über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Dem Arzt werden verschiedene Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgeworfen, darunter etwa schwerer sexueller Missbrauch von Kindern. Der Kinderarzt sitzt seit November vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Die Dimension der Taten war bislang nicht bekannt.

Im Januar dieses Jahres war bekanntgeworden, dass der Arzt während des Dienstes im Krankenhaus in Rathenow westlich von Berlin ein Kind sexuell missbraucht haben soll. Nach der Anzeige der Mutter eines Kindes kam es zu Durchsuchungen der Polizei. Die Ermittler stellten eine Vielzahl von Datenträgern sicher. Die Staatsanwaltschaft prüfte rasch, ob es weitere Opfer gab. Als Haftgrund wurde auch Wiederholungsgefahr angeführt





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