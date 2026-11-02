Kinderarzt gesteht 130 Fälle sexuellen Missbrauchs vor Gericht in Potsdam

Ein Kinderarzt aus dem Havelland hat vor dem Landgericht Potsdam den sexuellen Missbrauch an über 70 Kindern und Jugendlichen zugegeben. Der Prozess umfasst 130 Fälle über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren.

Ein 46-jähriger Kinderarzt aus dem Havelland hat am Montag vor dem Landgericht Potsdam ein schwerwiegendes Geständnis abgelegt. Der Angeklagte bestätigte, dass er fast alle der ihm vorgeworfenen Straftaten begangen hat, wobei es sich um 130 Fälle von sexuellem Missbrauch handelt. Mit dieser Aussage wollte er nach eigener Aussage den Opfern die Belastung von Zeugenaussagen vor Gericht ersparen.

Umfang und Schwere der Anklage

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hatte mehr als zwei Stunden benötigt, um die massive Anklageschrift im Gerichtssaal zu verlesen. Die Vorwürfe betreffen Taten, die der Mediziner an zwei verschiedenen Klinikstandorten, in einem ärztlichen Bereitschaftsdienst sowie in Kindertagesstätten begangen haben soll. Der Anklagepunkt ist außerordentlich gravierend, da der Arzt zudem Bilder und wiederholt Videos von den sexuellen Handlungen anfertigte.

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Die Staatsanwaltschaft geht von mehr als 70 betroffenen Kindern und Jugendlichen aus. Die Opfer waren zum Zeitpunkt der Tat zwischen zwei und zwanzig Jahren alt. Im Gerichtssaal waren zum Prozessauftakt bereits fünfzehn Nebenkläger anwesend, die das Verfahren aktiv begleiten und ihre Interessen vertreten. Die hohe Zahl der Opfer unterstreicht die besondere Schwere des Falls für die betroffene Region.

Motivation und Ermittlungsverlauf

Das Ermittlungsverfahren gegen den Mediziner kam im November des vergangenen Jahres in Gang, nachdem eine Mutter Anzeige erstattet hatte. Dieser initiale Schritt löste eine weitreichende Untersuchung aus, die das Ausmaß des Vergehens deutlich werden ließ. Die Auswertung diverser Datenträger durch die Fahnder weitete den Fall dramatisch aus und förderte die Anzahl der bekannten Taten zutage.

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Die Angeklagten Missbrauchsfälle erstrecken sich über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren. Die Vorwürfe reichen bis in den Dezember des Jahres 2013 zurück. Die lange Dauer der Taten zeigt eine systematische und langjährige Abhängigkeit der Täter von seinen Positionen im medizinischen und pädagogischen Bereich. Die Beweislage wurde durch die digitalen Medien, die der Arzt angefertigt hatte, zusätzlich gefestigt.

Strafrahmen und nächste Verfahrensritte

Der 46-jährige Kinderarzt kam Ende 2025 wegen akuter Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Er war zuletzt bei der Havelland-Kliniken GmbH beschäftigt, die westlich von Berlin zwei Krankenhaus-Standorte betreibt. Die Haftanordnung erfolgte aufgrund der schweren Vorwürfe und der Gefahr, dass der Angeklagte erneut Straftaten begehen könnte.

Am Landgericht Potsdam sind für das Hauptverfahren insgesamt achtzehn Verhandlungstage angesetzt. Diese Frist ist notwendig, um die große Anzahl an Beweismitteln und die Vielzahl der Nebenkläger angemessen zu berücksichtigen. Die Verfahrensdauer wird sich voraussichtlich über mehrere Monate erstrecken, da jede einzelne Aussage und jeder einzelne Beweispunkt sorgfältig geprüft werden muss.

Die Haftstrafe wird sich nach dem deutschen Strafgesetzbuch richten, wobei 130 Fälle von sexuellem Missbrauch das Maximum an strafrechtlicher Konsequenz nach sich ziehen. Die Gerichte werden dabei das Ausmaß des Vertrauensbruchs gegenüber Patienten und deren Familien sowie die psychischen Langzeitfolgen für die Opfer berücksichtigen. Die Öffentlichkeit bleibt über den weiteren Verlauf des Prozesses intensiv informiert.