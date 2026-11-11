Kinderarzt in Havelland-Kliniken wird wegen mehrfacher Missbrauchsvorwürfe verurteilt

Der 46-jährige Kinderarzt aus Nauen und Rathenow wird seit November 2025 in Untersuchungshaft, nachdem die Anklage 130 Taten vorlegt. Das Landgericht Potsdam prüft die Vorwürfe und das Vorgehen der Klinikleitung.

Der 46-jährige Kinderarzt, der in den Havelland-Kliniken in Nauen und Rathenow tätig war, sitzt seit November 2025 in Untersuchungshaft, nachdem die Anklage 130 einzelne Taten des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen vorlegt und mehr als 70 Betroffene benannt hat.

Ursache des Gerichtsverfahrens

Die Anklage begründet sich auf Zeugenberichte und Dokumente, die zeigen, dass der Arzt Patienten im Krankenhaus, in Kitas und in seiner Wohnung missbraucht haben soll. Zu Prozessbeginn hat der Angeklagte die Vorwürfe gestanden, um den Beschuldigten und den Betroffenen Aussagen vor Gericht zu ersparen, erklärte er in einer kurzen Erklärung zum Prozessauftakt.

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Ein ehemaliger Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin der Havelland Kliniken betonte vor dem Landgericht in Potsdam, dass er in seiner Tätigkeit keinerlei Anzeichen für sexuelle Übergriffe auf Patienten bemerkt habe. Er bezeichnete den Arzt als freundlicher, zugewandten und sympathischen Kollegen, mit dem man sich gut unterhalten könne.

Positionen der Beteiligten

Der ehemalige Vorgesetzte des Angeklagten zeigte sich schockiert über die Vorwürfe und betonte, dass er keine negativen Rückmeldungen bezüglich der Arbeitsqualität des Arztes erhalten habe. Trotz dieser Aussagen zogen sich einige Mitarbeiter der Kliniken, sobald die Ermittlungen offiziell aufgenommen wurden, weiter von der Zusammenarbeit mit dem Kinderarzt zurück.

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Einige Pflegekräfte berichteten von Situationen, in denen der Arzt erneut allein ein Zimmer eines Patienten betrat, was die Zweifel in der Belegschaft trug. Der Zeuge versicherte, dass in der Klinik ein Vier-Augen-Prinzip herrschte und ein Kinderschutz-Konzept entwickelt worden sei, um Kinder, die außerhalb der Klinik fraglichen Schaden erlitten haben, angemessen zu diagnostizieren.

Folgen für die Klinik und die Öffentlichkeit

Die Ermittlungen führen zu einer verstärkten Untersuchung der Sicherheits- und Aufsichtssysteme der Havelland Kliniken. Die Klinikleitung steht unter Beobachtung, ob angemessene Prüfungs- und Schutzmechanismen vor waren, die das Vorgehen des Arztes ermöglichten.

Für die Patienten und deren Familien bedeutet die Entscheidung des Gerichts eine Bestätigung, dass die Opfer ernst genommen werden und es weitere Ermittlungen rund um die Praktiken in den Havelland-Kliniken gilt, etwa wie zuverlässig das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt wurde und ob ein Kinderschutz-Konzept wirklich wirksam war.

Die Untersuchungshaft des Arztes bleibt bis zur endgültigen Entscheidung bestehen, wobei die nächste Anhörung im kommenden Frühjahr erwartet wird. Währenddessen beobachtet die Öffentlichkeit und die Medien die Entwicklungen genau, um sicherzustellen, dass zukünftige Missbrauchsfälle in medizinischen Einrichtungen verhindert werden können.