Kinderfotos möglicherweise gehackt, Energieministerkonferenz und Reiseverkehr zum Pfingstwochenende. Bauarbeiter statt Feriengäste auf Fehmarn, toter Wal sorgt für Aufsehen und Energiewende ist Schwerpunkt auf der Energieministerkonferenz.

Für den Norden der Welt: Kinderfotos möglicherweise gehackt. Die Energieministerkonferenz hat Kritik an der Ministerin Reiche ausgesprochen. Reise verkehr zum Pfingstwochenende ist geplant, aber Bauarbeiter statt Feriengäste werden auf Fehmarn erwartet.

Ein toter Wal sorgt für Aufsehen, während die Energieministerkonferenz auf Norderney zu Ende geht. Die Martha-Stiftung in Hamburg setzt Senioren vor die Tür. Verstopfte Autobahnen und Züge sind am Pfingst-Wochenende zu erwarten. Eine junge Frau verlässt Schwerin wegen Alltagsrassismus.

Die Energiewende ist Schwerpunkt auf der Energieministerkonferenz. Die Stadt Kiel fällt auf Cyberkriminelle herein. Der Abtransport des Wals ist vorerst abgebrochen, aber Zeichen gegen Rechts sind auf einem Flohmarkt in Groß Krams zu sehen. Ein Flohmarkt gegen Rechts wird veranstaltet, während eine Bewusst Kinderlose und glückliche Familie besucht die Karl-May-Kulissen.

Der Wal wird vor Dänemark abtransportiert, während die Energieminister sich treffen. Neuigkeiten vom Energiepark Schuby sind zu erwarten. Neue Führerschein-Regeln sollen ab 2027 gelten, und ein Pakt für den Bevölkerungsschutz ist beschlossen worden. Ver.di weitet den ÖPNV-Warnstreik aus, und eine Bildungs-ID für Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen ist geplant.

Niedersachsen plant eine Bildungs-ID für Schüler ab 2027, und die KZ-Gedenkstätte Neuengamme bietet Recherche-Seminare an





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