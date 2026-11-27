Der Konflikt zwischen Union und SPD um die Reichensteuer droht das geplante KindergeldPlus von 267 Euro zu stoppen. Details zur Blockade und den politischen Lösungsversuchen.

Die geplante Anhebung des Kindergeldes auf monatlich 267 Euro pro Kind zum 1. Januar 2027 steht kurz vor einem massiven Rückschlag. Ursprünglich war der Anstieg von aktuell 259 Euro auf 267 Euro als fester Bestandteil der finanziellen Entlastung für Familien fest eingeplant. Doch diese Zusage ist nun in Gefahr, da ein heftiger Streit zwischen der regierenden Koalition aus Union und SPD die legislative Basis für die Maßnahmen untergräbt. Auslöser der aktuellen Blockade ist ein fundamentaler Konflikt über die zukünftige Ausgestaltung der Einkommensteuerreform für das Jahr 2027.

SPD setzt Reichensteuer gegen Familienleistungen durch

Die Sozialdemokraten unter Führung von Finanzminister Lars Klingbeil haben sich gegen den Widerstand der Union durchgesetzt, einen Teil der Finanzierung für die Entlastungsmaßnahmen über die Anhebung der sogenannten Reichensteuer zu gewährleisten. Diese steuerpolitische Maßnahme ist als Gegenfinanzierung vorgesehen, um gleichzeitig die Erhöhung des Kindergeldes sowie die Anpassung des Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags zu stemmen. Alle diese sozialen und steuerlichen Anpassungen sind rechtlich in einem einzigen umfassenden Gesetzespaket zusammengefasst, das im Jahr 2027 in Kraft treten soll. Die SPD argumentiert, dass diese Kombination aus sozialer Entlastung und gerechterer Steuerlastverteilung ein zentrales Programmziel der Bundesregierung darstellt.

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Union blockiert Steuergesetz wegen Arbeitsmarktreform

Die Unions-Führung zeigt sich zutiefst verärgert über die Strategien der SPD. Der Kern des Konflikts liegt darin, dass die Sozialdemokraten eine zeitgleich geplante Arbeitsmarktreform blockieren. Diese Reform hätte Lockerungen beim Kündigungsschutz sowie die Ausweitung der Möglichkeit für befristete Arbeitsverträge ohne spezifischen Grund von zwei auf vier Jahre ermöglicht. Die Union fordert diese arbeitsrechtlichen Änderungen seit Längerem, sieht sich jedoch aufgrund des politischen Drucks der Koalitionspartner vorerst leer ausgehen. Der Bundestag hat sich bisher noch nicht einmal mit dieser Arbeitsmarktreform auseinandergesetzt, was die Unionsparteien als unannehmbare Hintertürchen-Taktik kritisieren.

Kanzler Friedrich Merz und der CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei haben daraufhin angekündigt, ihrerseits die Blockade zu ergreifen. Ihr Ziel ist es, das Steuergesetz der SPD zu verhindern, um so den Anstieg der Reichensteuer zu stoppen. Das politische Kalkül der Union ist dabei, den SPD-Finanzminister Lars Klingbeil unter Druck zu setzen. Das Problem für die Koalition ist jedoch, dass eine Ablehnung des Steuergesetzes automatisch auch das gesamte Paket der Familienentlastungen zum Erliegen bringt. Denn ohne die Finanzierung durch die Reichensteuer kann das Parlament die hohen Ausgaben für mehr Kindergeld und Freibeträge nicht legal decken.

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Union plant Ausweg mit Extra-Gesetz für Familien

Innerhalb der Union wird bereits intensiv an einem politischen Ausweg gearbeitet, um die Familienleistungen nicht komplett zu gefährden. Das angestrebte Ziel ist die Etablierung eines zusätzlichen, isolierten Gesetzesentwurfs, der sich ausschließlich mit der Erhöhung der Freibeträge und des Kindergeldes befasst. Dieses separate Vorhaben soll kurzfristig in den Bundestag eingebracht werden, wobei die Union eine Frist bis Mitte Dezember als realistisch einschätzt. Sollte dieser politische Coup gelingen, könnten Arbeitnehmer und Familien im Jahr 2027 dennoch von den geplanten Entlastungen profitieren, während die Reichensteuer unverändert bleiben würde.

CDU-Finanzchef Fritz Güntzler hat gegenüber Medien klar Stellung bezogen und die Dringlichkeit der Lage betont. Er erklärte, dass die Debatte um die Reichensteuer nicht zum Bremsklotz für die Entlastung von Millionen Menschen werden dürfe. Die Union sei bereit, die höheren Grund- und Kinderfreibeträge sowie das erhöhte Kindergeld noch im laufenden Jahr auf den Weg zu bringen, um die Umsetzung zum 1. Januar 2027 zu gewährleisten. Güntzler stellte der SPD ein klares Angebot unterbreitet: Wenn die Sozialdemokraten die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen ernst meinen, sollten sie den Vorschlag der Union akzeptieren und den isolierten Gesetzesentwurf sofort in der nächsten Sitzungswoche beschließen.

Politische Folgen und offene Fragen zur Umsetzung

Die aktuelle Situation spiegelt die empfindliche Balance der Ampel- bzw. Großen Koalition wider, in der unterschiedliche Interessengruppen innerhalb der Regierungspartner aufeinandertreffen. Für die betroffenen Familien bedeutet die Uncertainty, dass die garantierte Erhöhung des Kindergeldes von 259 auf 267 Euro nicht mehr als selbstverständlich betrachtet werden kann. Alle Maßnahmen hängen nun von der Bereitschaft der SPD ab, entweder die Arbeitsmarktreform nachzuholen oder die steuerlichen Entlastungen ohne die Finanzierung durch die Reichensteuer zu ermöglichen. Bis Mitte Dezember bleibt ein knappes Zeitfenster, in dem eine legislative Lösung gefunden werden muss, um die Planungssicherheit für Millionen deutscher Haushalte zu wahren.