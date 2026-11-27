Die geplante Erhöhung des Kindergelds auf 267 Euro droht zu scheitern. Die Union stoppt das SPD-Steuergesetz, da die Arbeitsmarktreform blockiert wird. Mehr dazu.

Die angestrebte Erhöhung des Kindergelds ab Januar 2027 steht plötzlich auf der Kippe. Ursprünglich war ein Anstieg von 259 auf 267 Euro monatlich pro Kind fest eingeplant. Nun droht das Vorhaben aufgrund eines neuen Steuerstreits zwischen der Union und der SPD zu scheitern. Kanzler Friedrich Merz und die Unions-Spitze haben angekündigt, das Steuergesetz der SPD zu blockieren, um politische Zugeständnisse zu erzwingen.

Konflikt um Reichensteuer und Kindergeld Reform

Der zentrale Auslöser für die politische Blockade ist die geplante Reform der Einkommensteuer für das Jahr 2027. Die SPD unter Finanzminister Lars Klingbeil hat sich gegen den Widerstand der Union erfolgreich für eine Anhebung der sogenannten Reichensteuer eingesetzt. Diese Erhöhung soll dazu dienen, Teile der Finanzierung für die beabsichtigte Kindergeld-Erhöhung sowie die Anhebung des Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags zu sichern. Durch diese Verknüpfung in einem einzigen Gesetzgesetzentwurf haben die Koalitionäre eine direkte Abhängigkeit geschaffen, die nun politisch ausgenutzt wird.

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Die Union sieht diese Vorgehensweise als Druckmittel an, um ihre eigenen wirtschaftspolitischen Ziele durchzusetzen. In den Reihen der Union herrscht Unmut darüber, dass die Sozialdemokraten zeitgleich eine von der Union initiierte Arbeitsmarktreform blockieren. Diese Reform hätte Lockerungen im Kündigungsschutz sowie die Ausweitung der Möglichkeit für sachgrundlose Befristungen von zwei auf vier Jahre vorssehen. Bisher hat sich der Bundestag noch nicht mit diesen Änderungen befasst, was die Union vor den Kopf stößt.

Blockade durch Union und CDU/CSU Führung

Kanzler Friedrich Merz und CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei haben Konsequenzen aus der Blockade der Arbeitsmarktreform gezogen. Sie kündigten an, das Steuergesetz von Finanzminister Lars Klingbeil ebenfalls zu blockieren. Das konkrete Ziel dieser Gegenmaßnahme ist die Verhinderung der Anhebung der Reichensteuer. Diese strategische Maßnahme hat weitreichende Folgen, da sie nicht nur die Steuererhöhung für Besserverdienende stoppt, sondern automatisch auch die Erhöhung des Kindergelds sowie die Anpassungen bei den Freibeträgen einfriert. Alle diese Maßnahmen sind rechtlich und finanziell in einem umfassenden Gesetzentwurf zusammengefasst.

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Aus Sicht der Union ist diese Verknüpfung inakzeptabel, da sie Familien und Arbeitnehmer von Maßnahmen ausschließt, die nicht an die Reichensteuer geknüpft sein sollten. Die politische Rhetorik schärft sich, während die Zeit bis zur geplanten Umsetzung zum 1. Januar 2027 rapide schwindet. Die Union argumentiert, dass die SPD die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen durch die Blockade der Arbeitsmarktreform infrage stellt und nun auch die Familienentlastung zum Verhandlungsmittel macht.

Notlösungen und Termine im Dezember

Innerhalb der Union wird bereits intensiv an einem juristischen und politischen Ausweg gearbeitet, um das Scheitern der Familienentlastung zu verhindern. Das angestrebte Ziel lautet, ein separatesExtra-Gesetz nur für die Freibeträge und die Kindergeld-Erhöhung kurzfristig in den Bundestag einzubringen. Dieses Vorhaben soll bis zur Mitte des Dezembers umgesetzt werden, um dennoch eine Entlastung für Arbeitnehmer und Familien im Jahr 2027 zu gewährleisten. In diesem Szenario würde die Reichensteuer unverändert bleiben, während die direkten Zahlungen für Kinder und die Freibeträge erhöht würden.

CDU-Finanzchef Fritz Güntzler hat die Position der Union gegenüber Medien klar articulated und deutlich gemacht, dass die Debatte um die Reichensteuer nicht zum Bremsklotz für die Entlastung von Millionen Menschen werden darf. Er betonte die Bereitschaft der Union, höhere Grund- und Kinderfreibeträge sowie mehr Kindergeld zum 1. Januar 2027 noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Güntzler forderte die SPD auf, das Angebot der Union zur Trennung der Gesetzentwürfe anzunehmen, um die Entlastung ohne politische Erpressung durchzusetzen und diese Maßnahmen sofort in der nächsten Sitzungswoche beschließen zu können.