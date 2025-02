Kinderkliniken berichten von Anstieg schwerer Grippefälle bei Kindern

Die Zahl der schwer verlaufenden Grippefälle bei Kindern in Deutschland ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Kinderkliniken berichten von einem ungewöhnlich hohen Patientenaufkommen. Eltern sollten auf Anzeichen einer schweren Grippe achten und bei Bedarf umgehend einen Arzt aufsuchen.

Kinder kliniken in Deutschland erleben einen ungewöhnlich starken Anstieg an schweren Grippe fällen bei Kinder n. Seit Jahresbeginn wurden in Kinder kliniken deutlich mehr Fälle registriert, im Vergleich zum Januar wurden Anfang Februar etwa fünfmal so viele Kinder mit Grippe aufgenommen. Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) berichtet über diesen Trend, der auch vom Robert Koch-Institut (RKI) bestätigt wird.

\Der DGPI-Vorsitzende Tobias Tenenbaum, Chefarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Sana Klinikums Lichtenberg in Berlin, erklärt, dass die Grippewelle in diesem Jahr besonders stark sei und oft die gesamte Familie betroffen sei. Obwohl die Situation nicht dramatisch sei, sei es für die Kliniken viel zu tun. Betroffen sind sowohl jüngere als auch ältere Kinder, der Schwerpunkt liege jedoch bei Kindern im Alter von fünf bis acht Jahren. \Neben Fieber, Husten und Schnupfen können schwere Verläufe mit Lungenentzündung, schwerer Bronchitis oder Fieberkrämpfen einhergehen. Tenenbaum weist darauf hin, dass eine Grippe-Infektion auch zu Muskelentzündungen, insbesondere in den Waden, führen kann. Dadurch können Kinder nicht mehr so richtig laufen und erleben Schmerzen. In besonders schweren Fällen müssen Kinder stationär aufgenommen und sogar auf die Intensivstation. Tenenbaum empfiehlt Eltern, bei schwerem Husten, Fieber, welches über mehrere Tage nicht abklungen, Appetitlosigkeit oder allgemeiner Verschlechterung des Gesundheitszustands einen Arzt aufzusuchen. In diesen Fällen kann eine Krankenhauseinweisung notwendig sein. Auch Kinder mit Vorerkrankungen, wie Asthma, sind anfälliger für schwere Verläufe





