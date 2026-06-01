Kinderkrankengeld: Frauen übernehmen weiterhin den Großteil der Betreuung kranker Kinder

Eine AOK-Auswertung zeigt, dass berufstätige Mütter nach wie vor die Hauptlast bei der Betreuung kranker Kinder tragen. Trotz eines rechtlichen Anspruchs für beide Elternteile entfielen 73 Prozent der Kinderkrankentage auf Frauen. Die Inanspruchnahme ging leicht zurück.

Eltern, die gesetzlich krankenversichert sind, haben die Möglichkeit, Krankengeld in Anspruch zu nehmen, wenn ein Kind unter zwölf Jahren erkrankt ist und sie deshalb ihrer Arbeit fernbleiben müssen.

Diese Leistung soll den Verdienstausfall ausgleichen. Obwohl der Rechtsanspruch für beide Elternteile besteht, zeigen aktuelle Daten weiterhin ein deutliches Ungleichgewicht bei der tatsächlichen Inanspruchnahme. Laut einer Auswertung der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) übernehmen nach wie vor überwiegend berufstätige Mütter die Betreuung kranker Kinder. Im vergangenen Jahr entfielen 73 Prozent der Kinderkrankentage auf weibliche Versicherte, während der Anteil der Männer bundesweit bei 27 Prozent lag.

Regional gab es dabei Unterschiede: In Bayern nahmen nur 23 Prozent der bezogenen Tage Männer in Anspruch, während es in Sachsen mit knapp 31 Prozent der höchste Wert war. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, erklärte, diese Zahlen demonstrierten die nach wie vor ungleiche Verteilung der Care-Arbeit in den Familien. Obwohl Eltern frei entscheiden sollten, wer das krankete Kind betreut, wünschte sie sich, dass Männer ihren Rechtsanspruch häufiger nutzen würden.

Der gesetzliche Anspruch auf Kinderkrankengeld sieht vor, dass pro Kind und Elternteil bis zu 15 Arbeitstage pro Jahr in Anspruch genommen werden können. Für Alleinerziehende verdoppelt sich dieser Anspruch auf 30 Tage. Bei mehreren Kindern erhöht sich die maximale Anzahl der bezugsberechtigten Tage je Elternteil auf 35 Arbeitstage im Jahr, für Alleinerziehende auf bis zu 70 Tage. Die Krankenkasse erstattet in der Regel 90 Prozent des Nettoverdienstes, wodurch der Großteil des Verdienstausfalls abgefedert wird.

Interessanterweise ist die Gesamtinanspruchnahme bei der AOK im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Mindestens einmal Kinderkrankengeld beantragten 2025 demnach 4,6 Prozent der berechtigten Versicherten, nach 4,8 Prozent im Jahr 2024. Der Höchststand wurde während der Corona-Pandemie 2022 mit 5,1 Prozent verzeichnet. Pro eingereichtem Kinderkrankenfall wurden im Durchschnitt 2,5 Tage bezogen.

Die Auswertung basiert auf Daten von 14,9 Millionen erwerbstätigen AOK-Mitgliedern und liefert somit ein umfassendes Bild der Nutzungsmuster in Deutschland. Die anhaltende geschlechtsspezifische Diskrepanz bei der Inanspruchnahme von Kinderkrankentagen wirft gesellschaftspolitische Fragen auf. Trotz gesetzlicher Gleichberechtigung und der Möglichkeit für beide Elternteile, die Betreuung kranker Kinder zu übernehmen, bleibt die praktische Umsetzung oft bei den Müttern.

Dies könnte verschiedene Gründe haben, darunter traditionelle Rollenbilder, strukturelle Gegebenheiten am Arbeitsplatz oder auch unterschiedliche Verdienstverhältnisse, die oft dazu führen, dass der geringere Verdiensteinkommen zurückbleibt. Die Forderung von AOK-Chefin Reimann nach einer stärkeren Beteiligung von Männern zielt darauf ab, diese Muster langfristig zu verändern und eine fairere Verteilung der familiären Sorgearbeit zu erreichen. Gleichzeitig zeigt die leichte rückläufige Gesamttendenz der Anträge, dass vielleicht alternative Betreuungslösungen oder flexiblere Arbeitsmodelle zunehmend genutzt werden.

Die genauen Hintergründe für den Rückgang sind jedoch nicht aus den Daten ablesbar. Klar ist jedoch, dass das Instrument des Kinderkrankengeldes nach wie vor eine wichtige sozialstaatliche Leistung darstellt, um erwerbstätige Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen, ohne dass bei kurzfristiger Kindererkrankung Verdienstausfälle entstehen. Die kontinuierliche Beobachtung dieser Entwicklung bleibt bedeutend, um gegebenenfalls politische oder gesellschaftliche Maßnahmen abzuleiten





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