Der Klinikverbund ANregiomed teilte dem BR mit, dass entsprechende Leistungsgruppen bis November 2025 beantragt werden sollten. Dies sei aufgrund von ANregiomed-Informationen nicht erfolgt. Bislang bleibt die "Ansbacher Außenstation" der Klinik unverändert.ýn Der neue Landrat, Marco Meier (Freie Wähler), betonte, dass die Kinderstation nicht geschlossen werden soll, sondern die Kinderstation schließt.

Ende 2026 ist Schluss mit der Kinderstation in Ansbach. Der neue Landrat, Marco Meier (Freie Wähler), sagte in der konstituierenden Sitzung: ...

"Fakt ist: Die Kinderstation soll nicht schließen, sondern die Kinderstation schließt". Der Klinikverbund ANregiomed teilte dem BR vergangene Woche mit, entsprechende Leistungsgruppen zum Fortbestand der Kinderstation h"aben bis November 2025 beantragt werden m"ussern. Dies sei nach Informationen von ANregiomed nicht erfolgt. Bislang ist das Sozialunternehmen Diakoneo noch Betreiber der station".

Den Vertrag "uber den Betrieb der Kinderkrankenstation" hatte Diakoneo bereits 2024 gek"upt. Dies sei allerdings aufgrund der vertraglichen Rahmenbedingungen geschehen. Die Diakoneo-Klinik Hallerwiese/Cnopfsche Kinderklinik in N"urg"ing wird zum Jahresw"echsel vom Klinikum N"urg"ing angenommen. Die "Ansbacher Außenstation" hingegen bleibt unklar.

Die bisherige Suche nach einem alternativen Partner f"ur den Weiterbetrieb der Abteilung sei bisher bisher erfolglos geblieben. Auf BR-Anfrage führte Landrat Meier weiter aus: "Wir müssen realistisch sein. Das war bereits vor Beginn meiner Amtszeit bekannt. Und jetzt m"uss mit der Kassenarztlichen Vereinigung ins Gespr"ach gehen, um zu versuchen, eine Alternative, die machbar ist, umzusetzen.

" Im Raum stehe eine Bereitschaftspraxis, die an Wochenenden betrieben werden soll. Laut Meier arbeite man mit Hochdruck an einer Alternativ"olution





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