Die Geburtenzahlen in Deutschland sind auf einem Tiefstand, von „stiller Fertilitätskrise“ ist die Rede. Die gibt es, sagt Reproduktionsbiologe Stefan Schlatt.

ungewollt kinderlos, immer mehr nehmen reproduktionsmedizinische Unterstützung in Anspruch. Häufig ist von einer „stillen Fertilitätskrise“ die Rede: Menschen, vor allem Männer, würden durch Bewegungsmangel, Übergewicht, Rauchen oder Umweltchemikalien unbemerkt unfruchtbarer.

Immer wieder heißt es, dieStefan Schlatt, Direktor des Centrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie an der Universität Münster, widerspricht. Eine Krise gebe es zwar, sagt er im Gespräch mit FOCUS online, „aber sie ist sozial gemacht, nicht physiologisch“. Als Ursache sieht er vor allem das steigende Alter, in dem Paare Kinder bekommen: „Wir vermehren uns in den modernen Industriegesellschaften auf der letzten Eizelle. Das ist die Fertilitätskrise Nummer eins.

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“Bis Mitte zwanzig steigt die Fruchtbarkeit einer Frau „ziemlich schnell und ziemlich eindeutig“, erklärt Schlatt. Danach nimmt sie ab, ab etwa 35 deutlich schneller, weil Zahl und Qualität der Eizellen sinken, bis die Menopause den Schlusspunkt setzt. Anders als Männer,kommt eine Frau mit allen Eizellen auf die Welt, die sie je haben wird: bei der Geburt rund 1,5 Millionen, mit 30 ist im Schnitt nur noch rund ein Achtel des Höchstbestands übrig, mit 40 sind es um die drei Prozent.