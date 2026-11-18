Marco G. gibt vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth den sexuellen Missbrauch von Kindern in seiner Kita zu. Die Staatsanwaltschaft lastet 59 Vorfälle an. Das Urteil folgt am Donnerstag.

Marco G., der 45-jährige Leiter einer städtischen Kindertagesstätte, hat vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth die ihm zur Last gelegten Verbrechen anerkannt. Der Erzieher gestand am Mittwoch während der Hauptverhandlung den schweren Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern, die unter seiner Obhut standen. Sein Geständnis markiert einen Wendepunkt in dem Verfahren, das über mehr als ein Jahr hinweg von der Cybercrime-Staatsanwaltschaft Bamberg geführt wurde.

Geständnis und Bestreiten der Gesamtzahl

Marco G. beteuerte mit stockender Stimme, dass er die Taten einräumen wolle, versuchte jedoch daraufhin, die konkrete Anzahl der Vorwürfe zu minimieren. Während der Angeklagte behauptete, die Missbrauchsfälle hätten sich nur zehn- bis fünfzehnmal ereignet, legt die Anklagebehörde weitaus schwerwiegendere Zahlen vor. Die Staatsanwaltschaft Bamberg wirft Marco G. insgesamt fünfzig neun Übergriffe vor, die sich über einen längeren Zeitraum verteilten.

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Darknet-Alarm und Ermittlungsbeginn

Die Ermittlungen der Behörden wurden im vergangenen Jahr eingeleitet, nachdem der zufällige Fund kinder pornografischer Bilder im Darknet die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden erregte. Ein US-amerikanischer Dienst hatte zudem den Account von Marco G. als Urheber dieser illegalen Inhalte identifiziert. Diese digitalen Spuren bildeten die Grundlage für die spätere Verhaftung und die anschließende Anklageerhebung vor dem zuständigen Gericht.

Tatorte und methodisches Vorgehen

Die beschriebenen Taten finden sich an verschiedenen Schauplätzen, darunter in den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte, im Hort, im Privathaus des Angeklagten sowie bei gemeinsamen Ausflügen ins Freibad. Beispielsweise soll sich Marco G. an einem Jungen im Ruheraum vergangen haben, während andere Kinder unmittelbar daneben spielten. Auch die Aufzeichnung der Kinder in der Umkleidekabine eines Schwimmbads mit seinem Smartphone fällt in diesen Kontext. Ein Teil der Taten geschah zudem durch das Ausnutzen des Vertrauens alleinerziehender Eltern, denen er sich als hilfreicher Freund und Babysitter nähernte.

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Psychische Folgen für die Opfer

Die Auswirkungen auf die betroffenen Familien und insbesondere die Kinder sind verheerend und langfristig spürbar. Eine Mutter eines missbrauchten Jungen berichtete im Prozess über die drastische Verhaltensänderung ihres Sohnes. Das Kind zog sich vollständig zurück, sprach nicht mehr mit anderen Menschen, fing an zu lügen und begann sich selbst zu verletzen, indem es sich ritzte. Als Marco G. versuchte, sich bei der Mutter zu entschuldigen, versagte ihm die Stimme, und beide begannen in Tränen auszubrechen, was die emotionale Schwere der Situation verdeutlicht.

Aussicht auf Haftstrafe und Urteilstermin

Das Gericht in Nürnberg-Fürth hat die Bedeutung des Geständnisses für den weiteren Prozessverlauf bereits eingestuft. Durch sein Eingeständnis erspart Marco G. der Justiz den weiteren Beweisweg, was zu einer gemilderten Strafe führen kann. Richterin und Staatsanwaltschaft sehen nun eine Haftstrafe von sieben bis acht Jahren vor. Das Landgericht Nürnberg-Fürth erwartet von Richter Michael Fischer, dass das Urteil bereits am kommenden Donnerstag verkündet wird, was eine rasche Beendigung des langwierigen Verfahrens andeutet.