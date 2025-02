Kinderwagen-Brand in Moabite Treppe, Messerattacken und Brandstifter

Ein Brand in einem Hausflur in Moabite Treppe, ausgelöst durch einen zwölfjährigen Jungen, der Kinderwagen anzündete, erinnert an vergangene Tragödien und zeigt die anhaltende Sicherheitsbedrohung in Berlin. Messerangriffe und Brandstifter stellen die Polizei vor große Herausforderungen.

Moabit'te Ufnaustraße in einem Hausflur brannten zwei Kinderwagen . Der Grund war ein zwölfjähriger Junge, der die Kinderwagen angezündet hatte. Die Tragödie erinnert an vergangene Ereignisse wie die drei Todesopfer in Neukölln im Jahr 2011, als ebenfalls ein Kinderwagen in Brand gesetzt wurde, und die Verletzung von 15 Menschen in der Moabiter Huttenstraße im Jahr 2020 durch einen ähnlichen Vorfall.

Das Sicherheitsproblem zeigt sich auch an anderen Orten der Stadt, wie beispielsweise am Görlitzer Park, am Kottbusser Tor in Kreuzberg und am Leopoldplatz in Wedding. Dort gilt ein Messerverbot, das jedoch nur innerhalb bestimmter Grenzen wirksam ist. Messer, die an diesen Orten von der Polizei beschlagnahmt werden, werden mit hohen Bußgeldern geahndet. Die meisten der rund 3700 Messerangriffe pro Jahr ereignen sich jedoch außerhalb dieser Zonen. Am Montagabend an der Lindower Straße in Wedding wurde ein 18-Jähriger bei einer Hochzeitsfeier Opfer eines Messerangriffs und erlitt eine Stichverletzung an der Schulter. Auch ein Angriff am Mittwoch in Mitte, in einem Hochhaus auf der Fischerinsel, fand außerhalb einer Messerverbotszone statt. Ein 26-Jähriger erlitt dabei eine Stichverletzung am Oberschenkel, der unbekannte Angreifer ist noch nicht gefasst. Am Donnerstagabend kam es in Staaken zu einem Brand eines Autos an der Heerstraße. Die Feuerwehr fand das Fahrzeug bereits in Vollbrand vor, die Flammen beschädigten fünf weitere Autos. Die Bundespolizei meldete am Freitag einen Erfolg: Zwei Graffiti-Sprayer wurden am Morgen am Bahnhof Greifswalder Straße gefasst, als sie eine S-Bahn über 16 Quadratmeter Fläche besprühten. Bei den 23- und 36-Jährigen beschlagnahmten die Beamten Farbdosen und andere Beweismittel





