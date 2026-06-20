Der Trainer von RB Leipzig und Salzburg, Julian Nagelsmann, wurde von Klopp gegen Martin Demichelis ausgetauscht. Die Erklärung für den Wechsel konnte selbst Klopp nicht sinnvoll erklären.

In Berlin-Kreuzberg hat man ein riesiges Plakat von King Klopp aufgehängt. Es ist jedoch nicht das gleiche, was man von ihm kennt. Dieses Plakat ist eine Werbung für US-Bier und zeigt Klopp als Werbefigur.

Es ist ein deutlicher Unterschied zu seiner Rolle als Trainer von RB Leipzig und Salzburg, wo er als 'beratend' tätig ist. Der Grund für diese Rolle ist, dass der Red-Bull-Konzern nicht mit der treudeutschen 50+1-Regel und dem UEFA-Recht kollidieren möchte. Das Champions-League-Reglement der Uefa verbietet eine Doppelrolle oder einen entscheidenden Einfluss auf zwei oder mehr Vereine im gleichen Wettbewerb. Der Red-Bull-Konzern hat mit Leipzig und Salzburg Topvereine, auch wenn die Ösis 2026/27 nur in der Europa League mitspielen dürfen.

Der Trainer von RB Leipzig, Julian Nagelsmann, wurde von Klopp gegen Martin Demichelis ausgetauscht. Die Erklärung für den Wechsel konnte selbst Klopp nicht sinnvoll erklären. Er sei ja auch nur 'beratend' tätig im Rauswurf-Business. Der Hintergrund ist, dass der Klub aufpassen muss, nicht mit der treudeutschen 50+1-Regel und dem UEFA-Recht zu kollidieren.

Der Red-Bull-Konzern hat mit Leipzig und Salzburg Topvereine, auch wenn die Ösis 2026/27 nur in der Europa League mitspielen dürfen. Und: Mit der umstrittenen Investorensperre 50+1 will die DFL verhindern, dass Anteilseigner gleich selbst Spieler oder Trainer holen. Doch ein bisschen beraten lassen darf man ja. Die Deutschen sind auf Harry Kane umgestiegen, der nun als England-Power-Kapitän bei der WM agiert.

Wer ihn erlebt, fragt sich, was die Bundesliga für ein Glück hat, Kane zu haben. Falls Deutschland bei der WM rausfliegt, bin ich für Harry und England





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

King Klopp RB Leipzig Salzburg UEFA-Recht 50+1-Regel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familie von Lionel Messi bestätigt gesundheitliche Krise von Vater JorgeDie Familie des argentinischen Fußballstars Lionel Messi bestätigt, dass sich dessen Vater Jorge in einer gesundheitlichen Krise befindet. Er stehe unter ärztlicher Aufsicht und mache Fortschritte. Die Familie appelliert an die Öffentlichkeit, keine Gerüchte zu verbreiten, und betont, dass nur der engste Kreis zuverlässige Informationen habe.

Read more »

Hella von Sinnen hat „die Faxen dicke“ von BeerdigungenBerlin - Komikerin Hella von Sinnen geht eigenen Worten zufolge „nicht mehr auf Beerdigungen“. „Davon habe ich die Faxen dicke“, sagte die 67-Jährige

Read more »

Ole Werner verabschiedet sich nach Rauswurf von RB LeipzigDer ehemalige Trainer von RB Leipzig, Ole Werner, hat sich nach seinem Rauswurf auf LinkedIn verabschiedet. In einem langen Beitrag dankt er seinen ehemaligen Kollegen und den Fans für die Zusammenarbeit. Dabei erwähnt er auch den Geschäftsführer Marcel Schäfer, aber nicht den 'Head of Global Soccer Sport' Jürgen Klopp. Werner wollte sich so verabschieden, wie er während seiner Zeit aufgetreten ist: freundlich und absolut sympathisch. Aus Enttäuschung über den Rauswurf schmutzige Wäsche zu waschen, wäre nicht Werners Stil. Er möchte das Positive hervorheben - vor allem bei den Leuten, mit denen er im Tagesgeschäft zu tun hatte. Der Rauswurf von Werner wurde von Jürgen Klopp angeblich vorangetrieben. Vor einem Jahr hatte er die Arbeit von Werner bei seinen früheren Stationen Kiel und Bremen noch als 'außergewöhnlich' bezeichnet. Doch im Laufe der Saison kühlte das Verhältnis stark ab. Bereits vergangenen Winter wie auch im Frühjahr, als die Ergebnisse zwischenzeitlich nicht stimmten, wollte Klopp den RB-Coach vor die Tür setzen. Der ehemalige Trainer hat sich entschieden, sich so verabschieden zu wollen, wie er während seiner Zeit aufgetreten ist: freundlich und absolut sympathisch. Er möchte das Positive hervorheben - vor allem bei den Leuten, mit denen er im Tagesgeschäft zu tun hatte. Der Rauswurf von Werner wurde von Jürgen Klopp angeblich vorangetrieben. Vor einem Jahr hatte er die Arbeit von Werner bei seinen früheren Stationen Kiel und Bremen noch als 'außergewöhnlich' bezeichnet. Doch im Laufe der Saison kühlte das Verhältnis stark ab. Bereits vergangenen Winter wie auch im Frühjahr, als die Ergebnisse zwischenzeitlich nicht stimmten, wollte Klopp den RB-Coach vor die Tür setzen.

Read more »

Nach Abkommen: Frachter von Hapag-Lloyd bereiten sich auf Fahrt durch die Straße von Hormus vorNach der Unterzeichnung des Abkommens zwischen dem Iran und den USA bereitet sich die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd auf die Abfahrt ihrer Schiffe aus dem Persischen Golf vor.

Read more »