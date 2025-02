Kingdom Come Deliverance 2: Badehäuser - So nutzt ihr sie richtig

In Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr euch in Badehäusern entspannen, eure Kleidung waschen, eurer Lebensenergie regenerieren und sogar ein wenig Abenteuer erleben. Dieser Leitfaden zeigt euch, wie ihr Badehäuser benutzt und wo ihr sie findet.

In den Badehäuser n von Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr Heinrich und seine Kleidung waschen lassen, Lebensenergie regenerieren und sogar der schönsten Nebensache der Welt nachgehen. Wie ihr ein Badehaus benutzt und die Fundorte aller Badehäuser auf der Karte bekommt ihr hier. \Badehaus benutzen Um ein Badehaus zu benutzen, geht ihr wie folgt vor: Sprecht mit der Badehausbesitzerin. Wählt die Option 'Ich will das Badehaus nutzen'.

Ihr habt dann drei verschiedene Service-Optionen, aus denen ihr wählen könnt: Ihr und eure Kleidung werdet gewaschen (Günstigste Option). Eure Lebensenergie wird geheilt, ihr und eure Kleidung werdet gewaschen (Normale Option). Ihr nehmt alle Dienste in Anspruch und könnt zusätzlich mit einer Zuberdirne schlafen. Dadurch erhaltet ihr den Buff 'Schöne Erinnerungen', der vorübergehend Vitalität, Stärke und Agilität um 1 erhöht (Teuerste Option). Abschließend zahlt ihr den Preis (Kann verhandelt werden) und die Zeit wird um ein paar Stunden vor gespult. Durch den Service im Badehaus wird anschließend auch ein Speicherstand angelegt. Eine gute Alternative, wenn ihr keinen Retterschnaps benutzen wollt. \Badehaus in Trosky finden (Karte) Das erste Badehaus, das ihr finden könnt, befindet sich beim Gasthaus in Zelejow. Dieser Ort ist schnell erreicht und befindet sich westlich von Troskowitz. Im Gasthaus Zelejow findet ihr ein Badehaus. Ab Beginn der 7. Hauptquest 'Zurück im Sattel' könnt ihr ein zweites Badehaus auf Burg Trosky besuchen. Es befindet sich direkt rechts neben eurer Unterkunft im Innenhof. Badehaus in Kuttenberg finden (Karte) In der zweiten Region Kuttenberg könnt ihr insgesamt sieben Badehäuser finden. Die Besonderheit ist das Badehaus 'Der Königsfischer' im Südosten der Stadt Kuttenberg. Über die Nebenquests 'Blitzblank' und 'Von zweifelhaftem Ruhm' macht ihr es zum besten Badehaus in der Region und könnt nach Abschluss dieser Missionen hier stets umsonst den Service benutzen. Die Standorte der Kuttenberger Badehäuser seht ihr auf den folgenden Karten. Sukdol: Das erste Badehaus, das ihr in Kuttenberg benutzen könnt, befindet sich im Innenhof der Festung von Sukdol. Standort vom Badehaus in Sukdol. Kuttenberg: Im Westen der Stadt findet ihr das städtische Badehaus. Im Osten befindet sich 'Der Königsfischer', der aber erst nach der Nebenquest 'Blitzblank' betreten werden kann. Standorte der Badehäuser in Kuttenberg. Baras Badehaus: Auf der Hauptstraße zwischen Miskowitz und Kuttenberg könnt ihr am Wegesrand das Badehaus von Bara finden. Bara ist die Bettlerin vom Anfang des Spiels in Troskowitz. Standort vom Badehaus von Bara. Maleschau: Dies ist das südlichste Dorf in Kuttenberg. Standort vom Badehaus in Maleschau. Teufelszuflucht: Hier kommt ihr automatisch während der 14. Hauptquest 'Wenn man vom Teufel spricht' hin. Standort vom Badehaus in der Teufelszuflucht. Sigismunds Lager: Im Nordosten des Lagers könnt ihr ein Badehaus finden. Standort vom Badehaus in Sigismunds Lager.





