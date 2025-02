Kingdom Come Deliverance 2: Komplette Liste der Nebenquests und Aufträge in Trosky und Kuttenberg

Entdeckt die umfangreichen Nebenquests und Aufträge in Kingdom Come Deliverance 2 mit unserer detaillierten Liste und Lösungen. Taucht ein in die Welt von Trosky und Kuttenberg und erlebt komplexe Geschichten und herausfordernde Aufgaben.

Kingdom Come Deliverance 2 bietet eine Vielzahl an Nebenquests und Aufträge n, die sich in ihrer Komplexität und Dauer von den Hauptquests unterscheiden. Nebenquests sind umfangreicher gestaltet und erzählen komplexe Geschichten mit verschiedenen Ausgängen, während Aufträge meist kürzere Aufgaben darstellen, die es beinhalten, bestimmte NPCs zu töten, Objekte zu stehlen oder zu schmieden.

Neue Quests werden auf der Karte mit einem grauen Wappen und einem gelben Stern markiert, sobald sie verfügbar sind. Es ist wichtig zu beachten, dass viele Missionen Folgequests beinhalten. \Das Spiel unterscheidet zwischen Nebenquests und Aufträgen. Nebenquests sind komplexer und storylastiger. Sie bieten tiefere Einblicke in die Welt und die Charaktere. Aufträge hingegen sind meist kürzere Aktivitäten, die meist einen konkreten Auftrag erfüllen. Die meisten Nebenquests und Aufträge in Trosky sind ab Beginn der 5. Hauptquest 'Ungeladene Hochzeitsgäste' verfügbar. Eine Ausnahme ist der Auftrag 'Teufel in Trosky', der erst ab der 7. Hauptquest 'Zurück im Sattel' starten kann. Wichtig ist, dass dieser Auftrag vor Beginn der 9. Hauptquest 'Für den Sieg!' beendet wird, da er sonst verpasst wird. \Die Liste der Nebenquests und Aufträge in Trosky ist lang und bietet Abwechslung für jeden Spieler. In Trosky gibt es Nebenquests wie 'Böses Blut', 'Der Einsiedler' und 'Der Sohn des Schmieds', die euch in die Welt der lokalen Bewohner eintauchen lassen. Hier findet ihr auch Aufträge wie 'Das Beste kommt zum Schluss' oder 'Das Löwenwappen', die euch kleinere Herausforderungen bieten. Für Spieler, die weiter in die Welt von Kingdom Come Deliverance 2 eintauchen möchten, werden nach der 15. Hauptquest 'Die Teufelsmeute' die Nebenquests und Aufträge in Kuttenberg verfügbar.





