Kingdom Come Deliverance 2: Schlösser knacken - So klappt's mit diesen Tipps

Das Minispiel Schlösser knacken in Kingdom Come Deliverance 2 ist eine Herausforderung, aber mit ein paar Tipps wird es einfacher. Hier sind einige Tipps, wie ihr die Kunst des Schlösserschlüssels meisterst.

Kingdom Come Deliverance 2 : Schlösser knacken - So funktioniert das Minispiel und mit diesen Tipps wird es wesentlich leichter. Schlösser knacken ist in KCD2 vor allem mit dem Controller eine echte Herausforderung. Aber wenn ihr ein paar Dinge beachtet, wird es um einiges leichter.Die Schlechte zuerst: So richtig toll fühlt sich das Minispiel mit einem Controller niemals an.

Jetzt die Gute: Sobald ihr verstanden habt, wie es funktioniert und wie ihr Heinrich im Umgang mit Dietrichen schulen könnt, wird es doch um einiges leichter.Die Tastenbelegung für das Minispiel fühlt sich ziemlich unintuitiv an. Habt ihr es gestartet, dann müsst ihr erst mal mit dem rechten Stick die Kugel bewegen, bis ihr den Punkt findet, an dem sie gelb leuchtet. Das Türschloss dreht ihr dann ausgerechnet mit LT/L2. Während ihr den Trigger nutzt, um das Schloss zu drehen, müsst ihr mit dem rechten Stick dafür sorgen, dass die Kugel immer gelb bleibt, indem ihr sie mit der Drehung mitführt, sodass sie im Verhältnis zu dem Kreis immer an derselben Stelle ist. Und das verlangt ziemlich viel Präzision.Zunächst mal ist es wichtig zu wissen, dass Schlösser mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen kommen und ihr euch an manchen anfangs noch gar nicht versuchen dürft, wenn ihr Diebstähle noch nicht geübt habt. Ihr solltet euch deshalb so schnell wie möglich an den sehr leichten und leichten Schlössern versuchen, um besser zu werden und die Übung bei Müller Kreyzl absolvieren (dazu später mehr), weil ihr dann nicht mehr so präzise agieren müsst und Fehler nicht sofort erbarmungslos bestraft werden. Mit dem Perk'Stiller Schlösserknacker' werdet ihr außerdem nicht so leicht ertappt. Mit dem'Schlösser knacken üben und verbessern Bei Müller Kreyzl in der Niederseminer Mühle (im Südosten der Trosky-Region) habt ihr außerdem die Möglichkeit, gefahrlos zu trainieren und ein paar Dietriche einzustecken. Er gibt euch eine Übungstruhe und das passende Werkzeug. Ab einem bestimmten Punkt bleibt die Truhe aber offen und es ist Schluss mit dem gefahrlosen Training. Um Diebstahl zu verbessern, solltet ihr daher trotzdem weiter Schlösser knacken, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber lasst euch nicht erwischen! Wir empfehlen euch, zur Sicherheit immer erst zu speichern und das gleich aus zwei Gründen: Werdet ihr erwischt, kann das zum großen Problem werden, außerdem würden wir euch empfehlen, neu zu laden, falls ihr zu viele Dietriche abbrecht. Sonst steht ihr schnell ohne da.Oft ist es gar nicht notwendig, Tür- oder Truhenschlösser zu knacken, ihr könnt nämlich auch stattdessen NPCs umhauen oder mit dem Taschendiebstahl-Minispiel bestehlen. Dann mopst ihr euch einfach ihre Schlüssel und schließt Truhen einfach auf, anstatt Dietriche zu nutzen





GamePro_de / 🏆 121. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kingdom Come Deliverance 2 Schlösser Knacken Minispiel Tipps Walkthrough Stealth Diebstahl

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kingdom Come Deliverance 2: Tipps für den optimalen StartKingdom Come Deliverance 2, ein mittelalterliches Rollenspiel, bietet ein authentisches Erlebnis mit realen Herausforderungen. Ein wichtiger Aspekt für Anfänger ist das regelmäßige Speichern des Spielstandes, das nicht immer und überall möglich ist. Spieler sollten zudem ihre Aufgaben priorisieren und sich auf die Erledigung zeitkritischer Missionen konzentrieren.

Weiterlesen »

Kingdom Come Deliverance 2: 10 Tipps für den optimalen Start – Einsteiger-GuideKingdom Come Deliverance 2 ist die direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels. In diesem Guide werden 10 Tipps gegeben, um den optimalen Start zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Kingdom Come Deliverance 2: Komplette Guides & TippsKingdom Come Deliverance 2 ist da! Wir haben mit mehreren Redakteuren und Autoren unzählige Stunden im Spiel verbracht, es durchgespielt und umfangreiche Guides für euch vorbereitet. Weitere Leitfäden folgen in den kommenden Tagen und Wochen. Das Rollenspiel von Warhorse Studios bietet euch ein Open-World-Abenteuer im mittelalterlichen Böhmen.

Weiterlesen »

Kingdom Come Deliverance 2 Guides: Alle Tipps und Tricks in der ÜbersichtIn dieser Übersicht findet ihr alle Guides zu Kingdom Come Deliverance 2 von MeinMMO: Alle Informationen und Tipps für Einsteiger.

Weiterlesen »

Kingdom Come: Deliverance 2 - 10 Tipps für AnfängerKingdom Come: Deliverance 2 kann für Anfänger herausfordernd sein. Dieser Artikel bietet 10 nützliche Tipps für einen problemlosen Start ins Spiel, basierend auf Erfahrungen aus der detaillierten Erkundung der Open World.

Weiterlesen »

Kingdom Come: Deliverance 2 - Schnell reichen werden mit unseren Experten-TippsGeld regiert die Welt, auch in Kingdom Come: Deliverance 2. Mit unserem Guide gehen euch die Groschen nie wieder aus. Außer, ihr lasst euch beklauen.

Weiterlesen »