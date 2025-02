Kingdom Come Deliverance 2: Versteckte Schneewittchen-Referenz in einer Waldhütte

Kingdom Come: Deliverance 2 bietet neben seiner historischen Atmosphäre unzählige versteckte Details und Easter Eggs. Ein Beispiel dafür ist eine Waldhütte, die eindeutig auf das Märchen von Schneewittchen anspielt. Ein angebissener Apfel und sieben kleine Betten deuten darauf hin, was hier passiert ist.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein wunderschönes Spiel, in dem wir gerne über Wiesen und Felder spazieren oder die idyllischen Wälder durchstreifen. Wenn wir nicht gerade von Banditen überwältigt werden und Henry ins Gras beißt, können wir dort richtig viele versteckte Details entdecken. Eines dieser Details ist ein Easter Egg , das ganz eindeutig Schneewittchen zitiert. Wir haben uns die Stelle einmal angeschaut und uns sehr gefreut.

\In der Hütte finden wir einen kleinen Tisch mit 8 Gedecken und sieben kleinen Betten. Das deutet schon stark darauf hin, wer dort auf dem Bett liegt. Deutlicher wird es aber nochmal, als wir den angebissenen Apfel entdecken. Wie ihr vielleicht wisst, vergiftet die böse Hexe in dem Märchen Schneewittchen mit einem Apfel, um sie in einen ewigen Schlaf zu versetzen. Das scheint auch hier geklappt zu haben. Henry sollte also unbedingt einen Bogen um den Apfel machen. Wir haben für euch und die Wissenschaft natürlich trotzdem reingebissen, das Ergebnis seht ihr oben im entsprechenden Bild. \In der Geschichte wird Schneewittchen schließlich durch den Kuss eines Prinzen gerettet. Ob Henry einen Rettungsversuch unternehmen möchte, überlassen wir euch – ein Prinz ist er zumindest nicht. Vor normalen Äpfeln solltet ihr euch übrigens auch in Acht nehmen, zumindest wenn sie nicht mehr ganz frisch sind. In dem Fall können sie Henry nämlich vergiften, wodurch er über die Zeit eine kleine Menge Schaden nimmt. Kingdom Come: Deliverance 2 steckt voller Details wie diesem, wodurch sich die Erkundung nicht nur entspannend, sondern auch belohnend anfühlt. Wir können zumindest noch immer nicht genug von den Spaziergängen durch die Spielwelt bekommen. Was ist mit euch? Habt ihr das Easter Egg schon entdeckt? Auf welche anderen Geheimnisse seid ihr gestoßen? Schreibt uns gerne einen Kommentar und erzählt eure persönlichen Geschichten





GamePro_de / 🏆 121. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kingdom Come Deliverance 2 Schneewittchen Easter Egg Waldhütte Gameplay Details Videospiel-Referenzen Mittelalter-Spiel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kingdom Come Deliverance 2: Spieler erfahren von einer geheimen Szene nach wiederholten VerbrechenKingdom Come Deliverance 2 bietet eine emotionale geheime Szene, die ausgelöst wird, wenn Spieler wiederholt kriminelle Handlungen begehen. Die Szene zeigt Henrich am Galgen, nachdem er mehrfach von der Wache erwischt wurde.

Weiterlesen »

Kingdom Come: Deliverance 2: Muss ich Teil 1 gespielt haben, um die Fortsetzung zu zocken?Wir verraten euch, wie es Neulingen geht, die direkt mit Kingdom Come 2 loslegen, ohne den ersten Teil zu kennen.

Weiterlesen »

Kingdom Come Deliverance 2Wir haben die ersten 10 Stunden des Mittelalter-RPGs angespielt

Weiterlesen »

Kingdom Come: Deliverance 2: Das vielleicht größte Open-World-Rollenspiel des Jahres erscheint in KürzeAnfang Februar ist es endlich so weit: Kingdom Come: Deliverance 2 kommt auf den Markt und damit das erste große Highlight in diesem Gaming-Jahr....

Weiterlesen »

Kingdom Come: Deliverance 2 - Entwickler widerspricht Gerüchten und betont DiversitätDaniel Vávra, Mitbegründer von Warhorse Studios, hat in einem Social-Media-Thread Gerüchte zu Kingdom Come: Deliverance 2 zurückgewiesen. Die Gerüchte behaupteten, das Spiel sei in Saudi-Arabien aufgrund einer schwulen Cutscene verboten worden. Vávra betont, dass das Spiel keine nicht überspringbaren Cutscenes enthält und in keinem Land verboten wurde. Er nutzte die Gelegenheit, um die vielfältige Besetzung des Spiels zu erklären, die auch gleichgeschlechtliche Beziehungen beinhalten wird.

Weiterlesen »

Kingdom Come Deliverance 2: Release, Editionen, Preis und mehrDie Fortsetzung von Kingdom Come: Deliverance erscheint am 4. Februar 2025 und bietet ein umfangreiches Open-World-Abenteuer im mittelalterlichen Europa. In unserem Überblick erfahrt ihr alles Wichtige zum Release, Preload, Editionen, Preis und der Spielzeit.

Weiterlesen »