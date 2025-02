Kingdom Come: Deliverance Schauspieler Spielt Das Spiel Auf Twitch Mit Falscher Version

Actor Luke Dale, known for his role as Hans Capon in Kingdom Come: Deliverance, accidentally streamed the game using an outdated version. He initially dismissed the large patch size, claiming it was taking too long to download. During the stream, viewers noticed the game's graphics were significantly worse than the current version. A developer from Warhorse explained to Dale that the patch fixed numerous bugs and improved the graphics. Dale, finding the situation amusing, promised to resume streaming with the latest version on February 12, 2025.

Schauspieler Luke Dale , bekannt für seine Rolle als Hans Capon in Kingdom Come: Deliverance, zeigte das Rollenspiel auf Twitch , um die Fortsetzung zu feiern. Dale, der im Stream auch die Rolle von Hans Capon übernahm, hatte die neueste Version des Spiels nicht installiert. Er behauptete, der Download sei zu lang und er wolle eine Art Review-Version spielen. Schnell wurde jedoch klar, dass Dale eine Version des Spiels aus dem Jahr zuvor verwendete.

Die Grafik war deutlich schlechter und die Texturen flimmerten. Ein Entwickler von Warhorse erklärte Dale im Stream, dass der Patch die Bugs behebe und die aktuelle Version eine signifikant verbesserte Grafik biete. Dale fand die Situation amüsant, erklärte jedoch, dass er mit einer so alten Version des Spiels nicht weitermachen wolle. Er versprach seinen Zuschauern, am 12. Februar 2025 einen neuen Stream mit der neuesten Version zu starten. Viele Zuschauer fanden Dales Missgeschick amüsant und schrieben in den Kommentaren, dass es perfekt zu Hans Capons Charakter passt. Die Situation zeigte auch, wie viel sich in der Entwicklung von Kingdom Come: Deliverance 2 getan hatte, und gab den Zuschauern einen Einblick in die früheren Stadien der Entwicklung des Spiels





