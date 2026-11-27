Einst schoss Kingsley Coman den FC Bayern auf Europas Thron und wollte eine Münchner Vereinslegende werden. Heute kämpft der Franzose in Saudi-Arabien darum, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen.

Einst schoss Kingsley Coman den FC Bayern auf Europas Thron und wollte eine Münchner Vereinslegende werden. Heute kämpft der Franzose in Saudi-Arabien darum, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen.köpfte.

Eine präzise Flanke von Joshua Kimmich an den langen Pfosten, ein Kopfball gegen die Laufrichtung von Keylor Navas – und der deutsche Rekordmeister war zum sechsten MalComan war damals 24 Jahre alt. Ein Alter, in dem die besten Jahre eines Fußballers eigentlich noch vor ihm liegen. -Interview. Er hatte gerade seinen Vertrag in München bis 2027 verlängert, seine Ambitionen reichten weit über das bereits Erreichte hinaus: „Ich will einer der weltbesten Spieler auf meiner Position sein, das ist mein Ziel.

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“© IMAGO/Beautiful Sports International Heute, sechs Jahre nach jenem Abend in Lissabon, ist es bemerkenswert still geworden um Coman. Sieben Ligaspiele, ein Tor, keine Vorlage: So liest sich die bisherige Saisonbilanz des Franzosen. Und das nicht beim FC Bayern oder einem anderen europäischen Top-Klub, sondern bei Al-Nassr in Saudi-Arabien.