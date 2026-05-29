Kingsley Coman verlässt den FC Bayern unter fragwürdigen Umständen

Der Franzose wurde offenbar per WhatsApp-Nachricht zum Wechsel nach Saudi-Arabien gedrängt. Der Verein soll nachverhandelt und noch fünf Millionen Euro mehr herausgeholt haben.

Kingsley Coman hat den FC Bayern München unter fragwürdigen Umständen verlassen. Wie die 'Bild' berichtet, soll der Franzose per WhatsApp-Nachricht gedrängt worden sein, den Verein in Richtung Saudi-Arabien zu verlassen.

Am 30. Juli 2025 soll Coman eine Nachricht erhalten haben, in der ihm nahegelegt wurde, sich erneut mit einem Transfer nach Saudi-Arabien auseinanderzusetzen. Der Absender der Nachricht ist unbekannt. Brisant ist, dass Coman zu diesem Zeitpunkt eigentlich in München bleiben wollte.

Ihm wurde vorgeworfen, sich in den Verhandlungen mit Al-Nassr zu schnell zufriedengegeben zu haben. Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen soll nachverhandelt haben und noch fünf Millionen Euro mehr herausgeholt haben. Coman hatte bereits zuvor seinen Unmut über den Abschied geäußert. In einem Interview mit der 'L'Equipe' erklärte er: 'Es gab einen Teil des Vereins, der mich gehen sehen wollte.

' Coman war 2015 leihweise an die Isar gekommen, ehe er 2017 für kolportierte 21 Millionen Euro fest verpflichtet wurde. Unvergessen ist sein Siegtreffer im Finale der Champions League 2020 gegen den Paris Saint-Germain





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