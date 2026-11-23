Nach ihrer Scheidung entdeckte Erzieherin Jenny Frochte sexpositive Partys für sich. Heute veranstaltet die Alleinerziehende selbst Kinky Partys – obwohl sie im Moment keinen Sex will.

Früher war sie Erzieherin und postete bei Instagram Eltern-Content. Dann ließ sei sich scheiden und entdeckte sexpositive Partys für sich. Hier erzählt Single-Mom Jenny, warum sie sich heute so gerne"spicy" kleidet, mittlerweile sogar selbst Kinky Partys in einem Swingerclub veranstaltet und trotzdem im Moment keinen Sex haben möchte.

BRIGITTE: Jenny, wenn man dein Profil anschaut, sieht man eine strahlende, selbstbewusste Frau in aufwendigen, sexy Outfits, die gerne auf Kinky Partys feiern geht – allerdings erst seit elf Monaten. Wie kam es dazu? Nach der Trennung von meinem Mann vor vier Jahren haben sich meine Freundschaften und Sichtweisen verändert. Heute bin ich 34, habe zwei Kinder im Schulalter und mache hauptberuflich Social Media – früher allerdings mit ganz anderem Inhalt.

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Da war ich Erzieherin, habe Müttern Alltagstipps gegeben und mich primär in der Mama-Rolle gezeigt. Im Januar 2026 bin ich dann zum ersten Mal in die Kinky-Welt eingetaucht. Es scheint, als würdest du dich erst als Single-Mom so richtig ausleben. Wie organisierst du das als Alleinerziehende?

Trennungen haben manchmal den Vorteil, dass der Babysitter verlässlich geregelt ist. So kann ich Single-Mom sein und kinky feiern gehen. Unter der Woche bin ich ganz klassisch Mama: Ich koche, backe Plätzchen und begleite den Schulalltag. Und am Wochenende, wenn die Kinder beim Vater sind, schlüpfe ich in meine andere Rolle.

Für mich ist es befreiend, mir Raum für Vielfalt nehmen zu können. Viele verbinden Kinky-Partys sofort mit wilden Orgien. Du sagst, du hattest dort selbst noch nie Sex. Was suchst du dort?

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Ich gehe dorthin, weil ich die Atmosphäre liebe, die Musik genieße und den respektvollen Umgang unter den Menschen schätze. Es gibt zwei Gruppen von Besuchern: Die einen suchen die sexuelle Aktivität – und die anderen einen Raum, in dem sie in aufregenden Outfits tanzen können, ohne verurteilt zu werden. Für mich geht es um Selbstliebe und Körperakzeptanz. Man zeigt sich mit seiner Cellulite oder seinen Rundungen, mit denen man sich vielleicht nicht ins Freibad trauen würde.

Auf Kinky-Partys gibt es keine bewertenden Blicke und man bekommt dadurch so viel Selbstwertgefühl. Es ist eine faszinierende Parallelwelt voller Wertschätzung. © Jefro Lifestyle / Privatoffen geteilt, dass du aktuell gar kein Bedürfnis nach sexueller Intimität hast. Was meinst du damit?

Seit dem Sommer spüre ich keine Lust auf sexuelle Intimität mit anderen Personen. Ich bin ganz bei mir und in meiner Mitte. Und das ist eine wichtige Botschaft für alle Frauen: Das Leben verläuft in Phasen. Wenn man aktuell keine Lust auf Sex hat, heißt das nicht, dass man sich zu Hause einsperren muss.

Man kann trotzdem in Swingerclubs oder auf Kinky Partys gehen, tolle Outfits tragen, mit Freunden an der Bar anstoßen und eine großartige Zeit haben – ohne intim werden zu müssen. Jede Phase hat ihren Anfang und ihr Ende. Das war gleich an meinem allerersten Abend – und das Spicyste, was ich bis dahin überhaupt gesehen hatte!

Ich wollte mir an der Bar eine Cola bestellen und direkt neben mir haben sich drei Leute extrem gemocht und sehr intim die Zeit miteinander genossen. Ich kam ursprünglich aus einem sehr prüden Lifestyle und hatte zuvor noch nie andere Menschen live beim Sex beobachtet. Auf einer Kinky Party gilt die Regel, dass Gaffen streng verboten ist – man darf die Blicke zwar schweifen lassen, soll sich aber keinesfalls gaffend davor stellen.

Wenn du fünf Minuten auf deine Cola wartest, während direkt neben dir so viel Intimität passiert, können sich diese fünf Minuten verdammt lang anfühlen! Für meinen allerersten Abend war das ein absoluter Wow-Moment. Nicht unbedingt. Ich werde keineswegs von allem, was ich dort sehe, sofort horny oder erregt.

Jeder Mensch empfindet Erotik individuell, und längst nicht jede intime Szene, die man beobachtet, findet man persönlich erotisch. Für mich geht es in erster Linie um die Faszination für diesen geschützten Raum, die Energie und die Freiheit der Menschen. Ich genieße einfach die besondere Atmosphäre und die Vielfalt. Gute Patchwork-Orga: Wenn Single-Mom Jenny kinky feiern geht, passt ihr Ex-Mann auf die gemeinsamen Kinder auf.

Für mich hat das ganz viel damit zu tun, mutig die Komfortzone zu verlassen. Man zeigt sich so nackt, wie man sich den Nachbarn niemals präsentieren würde. Das gibt mir ein Gefühl von Stärke, Selbstbewusstsein und Standing. Ich bin schließlich mehr als eine zweifache Mama, die ihren Alltag meistert.

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Zu Hause hänge ich oft genug in der Jogginghose rum. Mich spicy zu kleiden, ist extrem erfrischend. Es hat für mich diesen prickelnden Karnevals-Effekt: Man lebt eine ganz andere Seite und denkt sich: 'Boah cool, ich bin jetzt die Kinky Woman!

'. Viele Frauen sorgen sich im Nachtleben vor sexuellen Übergriffen. Fühlst du dich auf Kinky Partys sicherer als in einer normalen Disco? Ja, denn Konsens ist das oberste Gesetz.

In normalen Clubs erleben Frauen leider oft betrunkene Männer, die ein Nein nicht akzeptieren oder einen ungefragt anfassen. Auf einer Kinky Party gilt: Nur ein klares Ja ist ein Ja. Selbst wenn man intensiv flirtet oder sich küsst, ist das kein Freibrief, dass das Gegenüber weitergehen darf. Und überall passt ein verlässliches Awareness-Team auf.

Wer Grenzen überschreitet, fliegt sofort raus. Obwohl ich mich dort sehr nackt präsentiere, wandert nicht einmal aus Versehen eine Hand über meinen Hintern. Wie hat dein Umfeld – vor allem dein Ex-Partner und deine Familie – auf dein neues kinky Ich reagiert? Mein Ex-Partner weiß Bescheid.

Und meine Herkunftsfamilie kennt mich nicht anders: Ich war schon immer rebellisch und hatte immer meinen eigenen Kopf. Für sie zählt in erster Linie, dass ich glücklich bin. Ich halte besorgten Eltern auch gerne den Spiegel vor: Wenn dein Kind zu dir kommt und erzählt, dass es einen Ort gefunden hat, an dem es genauso akzeptiert wird, wie es ist, und Support erfährt – dann würdest du es doch auch nicht verurteilen, sondern dich freuen.

Mehrere tausend Follower sind gegangen, aber genauso viele neue sind aus der spicy Welt dazugekommen. Einige meiner alten Follower aus der Mamazeit hoffen noch, dass das nur eine wilde Phase ist und ich irgendwann wieder 'normaler' werde. Aber gleichzeitig habe ich enorm viele neue Frauen gefunden, die in einer ähnlichen Lebensphase sind und sich von meiner Reise zu mehr Selbstbewusstsein haben inspirieren lassen.

"You Me Verse" ist eine Kinky- und Lifestyle-Party, die am 19. Dezember nahe Köln steigt. Wir mieten dafür die Räumlichkeiten eines Swingerclubs. Unten herrscht ganz normale Club-Atmosphäre, oben kann man neugierig die Räume erkunden.

Ein roter Sticker signalisiert "Ich möchte nur für mich oder uns feiern und nicht angeflirtet werden". Ein silberner Sticker steht für "Ich bin offen für Flirts und neue Impulse". So kann jede Frau in ihrem eigenen Tempo austesten, wieviel Knistern sie zulassen möchte.