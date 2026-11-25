Am 26. November starten drei Kinoneustarts: Fockers 4 mit Ben Stiller und Robert De Niro, Cliff Booths Fortsetzung mit Brad Pitt und die Rocky-Hommage.

Am Freitag, dem 26. November, startet eine neue Reihe von Kinoveröffentlichungen in den deutschen Spielstätten. Der Fokus liegt dabei auf bekannten Franchises und ikonischen Filmfiguren, die einem breiten Publikum durch Vorfilme oder Fortsetzungen vertraut sind. Die zentrale Neuerscheinung ist der vierte Teil der beliebten Komödienserie um die Familie Focker. Daneben kehrt eine Legende aus den frühen 1970er Jahren zurück, und ein Charakter aus Quentin Tarantino s Hollywood-Kosmos erhält eine eigenständige Fortsetzung.

Neue Konflikte in der Focker-Saga

Der Kinostart von "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" markiert die vierte Episode der Erfolgsserie. Die Handlung knüpft an die Vorgängerfilme an, in denen Greg Focker, gespielt von Ben Stiller, immer wieder in Konflikt mit seinem skeptischen Schwiegervater Jack Byrnes, dargestellt von Robert De Niro, geriet. In der aktuellen Episode haben sich die Rollen leicht verschoben. Greg Focker ist nun derjenige, der Bedenken bezüglich der zukünftigen Schwiegertochter hat. Sein Sohn Henry, verkörpert von Skyler Gisondo, plant die Heirat mit Olivia Jones. Diese Rolle übernimmt die Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande. Sie arbeitet als Expertin für Verhandlungen beim FBI. Diese Tatsache bereitet Greg große Sorgen, da er das Fachgebiet der Manipulation fürchtet. Er fühlt sich unschuldig und sieht in Olivias professioneller Ausbildung eine Bedrohung für die Harmonie der Familie.

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Um seine Befürchtungen zu klären, beschließt Greg, Olivia einem Test zu unterziehen. Dabei greift er auf Methoden zurück, die an die Tests erinnern, die Jack Byrnes einst an Greg ansetzte. Allerdings verfügt Greg nicht über dieselbe Schauspieltaalent wie sein zukünftiger Schwiegervater. Der Film verspricht somit eine humorvolle Umkehrung der klassischen Rollenverteilung. Die Besetzung wird durch die Rückkehr von Teri Polo als Pam Focker und Blythe Danner als Dina Byrnes komplettiert. Owen Wilson ist als Kevin Rawley, Pams ehemaliger Verlobter, ebenfalls wieder im Cast. Der Regisseur John Hamburg, der bereits an den Drehbüchern der ersten drei Teile mitgewirkt hat, bringt die altbekannten Figuren wieder zusammen.

Brad Pitts Rückkehr als Cliff Booth

Eine weitere große Neuerscheinung ist "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth". In diesem Film kehrt Brad Pitt in die Rolle des Stuntmans und Kriegsveteranen zurück. Die Handlung spielt im Sommer 1977 in Hollywood. Cliff Booth genießt dort einen Ruf als unverwüstlicher Problemlöser für die lokale Prominenz. Obwohl er seine Arbeit im Filmgeschäft fortsetzt, hält er sich mit verschiedenen Jobs über Wasser. Zu seinen Aufgaben gehören auch diskrete Aktionen wie das Vertuschen von Affären oder das Zurückholen gestohlener Oscars. Elizabeth Debicki spielt die Talentagentin Karen Crosby. Sie beauftragt Cliff Booth für einen ihrer Klienten, den TV-Star Charlie Peters, dargestellt von Scott Caan.

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Dieser Auftrag zieht Cliff Booth jedoch in eine gefährliche Spirale der Gewalt. Die Entstehungsgeschichte des Films ist bemerkenswert. Ursprünglich entwickelte Quentin Tarantino unter dem Titel "The Movie Critic" eine Geschichte um einen unbeachteten Filmkritiker in den 1970er Jahren. Aus diesem Konzept wurde schließlich die Drehbuchvorlage für diese Fortsetzung zu "Once Upon a Time... In Hollywood". David Fincher führte bei der Produktion Regie. Brad Pitt erhielt für seine Darstellung in dem Vorgängerfilm bereits 2020 einen Oscar als bester Nebendarsteller. Der Film nutzt diese etablierte Figur und ihren spezifischen Kontext, um ein neues narratives Kapitel zu öffnen.

Homage an Sylvester Stallone und Rocky

Neben den beiden großen Hollywood-Produktionen startet auch der Film "I Play Rocky" in den Kinos. Diese Produktion fokussiert sich auf die Entstehungsgeschichte des Kultfilms "Rocky". Die Handlung spielt in der Mitte der 1970er Jahre. Im Zentrum steht Sylvester Stallone, der als Inspiration für die Figur des Rocky Balboa dargestellt wird. Der Film zeigt, wie Stallone diesen iconicen Charakter entwickelte. Anthony Ippolito übernimmt in einer der berühmtesten Szenen die Rolle des Rocky Balboa. Diese Inszenierung erinnert an das Original aus dem Jahr 1976. Der Film feiert also die kreative Arbeit und den Prozess hinter einer der bekanntesten Filmfiguren des Kinos.

Die Veröffentlichung dieser drei Titel am 26. November bietet dem Publikum eine breite Palette an Genres. Von familiärer Komödie über actiongeladenes Drama bis hin zur biografischen Hommage ist alles vertreten. Die Rückkehr der Focker-Familie stützt sich auf die hohe Popularität der Vorgänger. "Meine Braut, ihr Vater und ich" lockte damals weit über drei Millionen Kinobesucher an. Die Fortsetzung von 2004 erreichte ebenfalls nennenswerte Besucherzahlen, während der Teil von 2010 weniger überzeugte. Die aktuelle Produktion versucht, die Spannung zwischen Greg und Jack wiederzubeleben. Gleichzeitig bietet Cliff Booth eine dunklere, actionlastigere Erzählung. Der Rocky-Film schließt mit einer Respektbezeugung vor der Filmgeschichte.

Erwartungen an die Kinokasse im November

Die strategische Platzierung dieser Filme im November nutzt die hohe Besuchs率在 der Vorweihnachtszeit. Besonders die Focker-Reihe profitiert vom Nostalgieeffekt bei einem Generationen-übergreifenden Publikum. Ariana Grande zieht dabei jüngere Zuschauer an, während Robert De Niro und Ben Stiller das ältere Kino-Publikum ansprechen. Brad Pitts Cliff Booth spricht Fans von Quentin Tarantino und David Fincher an. Diese Kombination aus starbesetzten Komödien und drama-lastigen Actionfilmen soll die Kinobesucherzahlen stabil halten. Die genauen Startdaten sind klar festgelegt, was Planungen für Veranstalter und Zuschauer erleichtert. Die Filmindustrie setzt hier auf etablierte Markenwerte, um in einem umkämpften Marktumfeld sichtbar zu bleiben. Die Qualität der neuen Episoden wird nun vor der Kamera getestet. Kritiker und Publikum müssen am Wochenende zeigen, ob die Fortsetzungen den hohen Ansprüchen der Vorgänger gerecht werden können.