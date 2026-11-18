Am 19. November starten 'Sunrise on the Reaping', 'Lieblingsmenschen' und 'The Only Living Pickpocket in New York'. Erfahren Sie Details zu Cast, Handlung und Hintergrund.

Am 19. November beginnen die wichtigsten Kino-Neustarts der Woche mit drei internationalen Produktionen. Im Zentrum steht der sechste Film der dystopischen Saga, ergänzt durch eine generationenübergreifende Komödie und ein Drama über einen Taschendieb.

Hauptattraktion: Sunrise On The Reaping Und Die Panem-Saga

Der Film Sunrise on the Reaping ist der sechste Teil der Abenteuer-Reihe um die Tribute von Panem. Der Kinostart erfolgt am 19. November. Die Geschichte knüpft an die ursprüngliche Saga an, die 2012 mit Katniss Everdeen begann. Diese Figur aus Distrikt 12 löste eine Revolution aus und gehört zu den bedeutendsten Heldinnen der Kinogeschichte. Die Franchise ist seit 2023, also acht Jahre nach dem Ende der Serie mit Jennifer Lawrence, aktiv. Damals erschien ein Prequel über Coriolanus Snow. Nun fokussiert sich das aktuelle Werk auf Haymitch Abernathy. Diese Figur wurde in den Originalfilmen von Woody Harrelson gespielt. Im neuen Prequel trägt Ralph Fiennes die Rolle des Präsidenten Coriolanus Snow. Francis Lawrence führt wieder Regie. Er inszeniert seit dem Film Catching Fire im Jahr 2013 alle Teile der Reihe. Das Drehbuch basiert auf einem Roman von Suzanne Collins, der 2024 angekündigt wurde. Zu den weiteren Schauspielerinnen und Schauspielern zählen Jesse Plemons, Kieran Culkin, Maya Hawke und Glenn Close. Joseph Zada spielt den jungen Haymitch.

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Handlungsdetails: Haymitch Und Die 50. Hungerspiele

In der Geschichte von Sunrise on the Reaping nimmt Haymitch Abernathy an der 50. Ausgabe der Hungerspiele teil. Das Ereignis wird als Jubiläum konzipiert. Präsident Snow will das Spektakel nutzen, um seine Macht zu demonstrieren. Es sollen doppelt so viele Tribute teilnehmen wie sonst. Dadurch soll doppelter Ruhm generiert werden. Haymitch reist als Niemand in die Spiele. Er entdeckt jedoch nach und nach eine rebellische Haltung in sich. Sein Handeln verändert den geplanten Verlauf des Wettbewerbs. Die Figur Haymitch Abernathy war zuvor bereits durch alte Heldentaten bekannt. Die Darstellung durch Woody Harrelson in der Originalreihe ab 2012 hat die Figur zu einer der interessantesten Gestalten in Panem gemacht. Sie besitzt ein gutes Herz, zeigt aber auch Abgründe und Brüche. Dieser Konflikt bietet viel Raum für die Erzählung im neuen Film.

Nebenstarke: Katharina Thalbach In Lieblingsmenschen

Ebenfalls am 19. November startet die Komödie Lieblingsmenschen. Der Film erzählt die Freundschaft zwischen Agnes und Amir. Sie werden füreinander zu Lieblingsmenschen. Die Produktion ist inspiriert von einer wahren Geschichte. Agnes wird von Katharina Thalbach gespielt. Amir wird von Bardo Böhlefeld dargestellt. Agnes ist in Wirklichkeit 101 Jahre alt. Sie fühlt sich jedoch viel jünger. Sie lebt in Berlin. Im Park trifft sie auf Amir. Dort streiten sie zuerst um eine Sitzbank. Später gründen sie eine Wohngemeinschaft. Die Geschichte stammt ursprünglich aus Schweden. Der Film Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, kam 2013 ins Kino. Lieblingsmenschen weicht davon ab. Es handelt sich um eine deutsche Produktion. Regie führt Helena Hufnagel. Sie bekannt ist aus Generation Beziehungsunfähig. Malte Welding schrieb das Drehbuch nach einer Vorlage von Paul Matthias Feldmann. Amir kam 2020 aus dem Iran nach Deutschland. Katharina Thalbach wurde für die Rolle aufwendig um drei Jahrzehnte gealtert. Die Handlung ist eine Wohlfühl-Komödie.

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Dritter Neustart: John Turturro Als Taschendieb

Der dritte Film in dieser Woche ist The Only Living Pickpocket in New York. Der Starttermin ist ebenfalls der 19. November. John Turturro spielt den alternden Taschendieb Harry Lehmann. Die Geschichte spielt in New York. Viele Kritiker urteilen, dass dies eine der besten Rollen in John Turturros Karriere ist. Der Film konzentriert sich auf die Lebenssituation eines Mannes, der im Big Apple lebt. Er versucht, seinen Lebensunterhalt mit traditionellen Methoden zu bestreiten. Die Produktion bietet einen Einblick in das Leben alternder Charaktere in einer modernen Metropole.

Programmübersicht Und Kulturelle Einordnung

Die Filmreihe um die Tribute von Panem hat eine lange Geschichte. Sie startete vor über einem Jahrzehnt. Der aktuelle Film Sunrise on the Reaping erweitert den Kosmos um neue Figuren. Ralph Fiennes übernimmt die Rolle des Bösewichts. Er ersetzte Donald Sutherland in den früheren Teilen. Die Inszenierung durch Francis Lawrence garantiert eine hohe visuelle Qualität. Der Film verbindet Action mit politischen Themen. Er erklärt die Entstehung des widerständigen Geistes in Haymitch Abernathy. Parallel dazu bietet Lieblingsmenschen einen ruhigeren Ton. Die Freundschaft zwischen Agnes und Amir zeigt Generationenübergreifendes Verständnis. Die wahre Geschichte steht im Mittelpunkt. Amir brachte seine Erfahrung aus dem Iran mit. Agnes repräsentiert die Berliner Alltagsgeschichte. Die Wohngemeinschaft ist ein Experiment im Zusammenleben. Beide Filme nutzen das Kino als Medium für emotionale Geschichten. Sie sprechen ein breites Publikum an. Die Premiere ist auf den 19. November datiert.

Kritische Würdigung Und Erwartungshaltung

Fanreaktionen auf die Ankündigungen sind gemischt aber positiv. Die Rückkehr von Francis Lawrence ist ein sicheres Element. Seine Erfahrung mit der Franchise ist unübertroffen. Ralph Fiennes gilt als erfahrener Schauspieler. Seine Darstellung von Coriolanus Snow wird erwartet. Joseph Zada spielt den jungen Haymitch. Seine Rolle verlangt nach Tiefe. Woody Harrelsons Vorgängerleistung steht im Vergleich. Katharina Thalbach ist eine Legende des deutschen Films. Ihre Verwandlung durch Maskenbildner ist auffällig. Die Regisseurin Helena Hufnagel bringt frischen Wind. John Turturro hat einen hohen Bekanntheitsgrad. Seine Rolle als Taschendieb ist einzigartig. Die Woche am 19. November bietet Vielfalt. Wissenschaftliche Dokumentationen fehlen hier. Fokus liegt auf Spielfilmen. Die Themen sind dystopisch, komödiantisch und dramatisch. Die Produktionen kommen aus verschiedenen Ländern. Lionsgate vertriebt die Panem-Saga. Nordpolaris und X Verleih sind bei Lieblingsmenschen beteiligt. Sony Pictures Entertainment kümmert sich um den Taschendieb-Film. Die Kinoindustrie nutzt den November für hochwertige Starts. Diese Strategie zielt auf ein breites Publikum ab. Die Qualität der Schauspieler spielt eine zentrale Rolle. Die Geschichten sind gut recherchiert. Sie basieren auf Romanen oder wahren Begebenheiten. Das Publikum kann sich auf solide Unterhaltung verlassen. Die Details zu Datum und Ort sind klar. Der 19. November ist der relevante Zeitpunkt. Die Kinosäle bereiten sich auf die Ankünste vor. Die Marketingkampagnen sind aktiv. Die Presse hat Zugang zu Material. Die Vorfreude ist in der Branche spürbar. Alle drei Filme haben Potenzial. Sie bedienen verschiedene Geschmacksnerven. Dies ist für den Markt wichtig. Die Konkurrenz durch Streaming-Dienste bleibt bestehen. Kino bleibt jedoch ein Event. Die Besucherzahlen könnten steigen. Die Filme sind gut vorbereitet. Die Releases sind gut platziert. Die Woche verspricht cineastische Höhepunkte.