Kinokassen-Duell: Scary Movie 6 schlägt Masters of the Universe - aber He-Man gewinnt die Herzen

Scary Movie 6 siegt an den US-Kinokassen mit 56 Mio. Dollar, während Masters of the Universe mit 30,1 Mio. startet. In der Publikumsgunst liegt jedoch He-Man vorn.

Das erste große Kinoduell des Jahres ist entschieden. In den USA konnte sich ' Scary Movie 6 ' mit einem Einspielergebnis von 56 Millionen US-Dollar an die Spitze der Kinocharts setzen und damit 'Masters of the Universe' mit 30,1 Millionen US-Dollar deutlich hinter sich lassen.

Die Rückkehr der Wayans-Brüder in ihr Kult-Franchise erwies sich als erfolgreicher als das Sci-Fi-Spektakel um He-Man, der von Nicholas Galitzine verkörpert wird. Dennoch zeigt sich ein differenziertes Bild: Während die Horror-Komödie an den Kinokassen triumphiert, liegt der Film über den mächtigsten Mann des Universums in der Publikumsgunst vorn. Diese Konstellation spiegelt die unterschiedlichen Erwartungen und Zielgruppen wider, die die beiden Produktionen ansprechen. Der Kinostart dieser beiden Blockbuster markiert den Beginn des Kinosommers, der mit nostalgischen Gefühlen für Millennials spielt.

'Scary Movie 6' profitierte von der Bekanntheit der Parodie-Reihe, die mit derbem Humor und Verweisen auf aktuelle Horrorfilme punktet. Regisseur Michael Tiddes inszenierte die Komödie, während die Wayans-Brüder als Produzenten, Autoren und Darsteller fungierten. Die Zuschauer erwarteten eine Fortsetzung des Erfolgsrezepts, das die Reihe seit über zwanzig Jahren populär macht.

'Masters of the Universe' hingegen setzt auf Familienunterhaltung und die Hoffnung, dass Eltern ihren Kindern die Helden ihrer eigenen Kindheit zeigen möchten. Travis Knight inszenierte das Sci-Fi-Epos mit aufwendigen Effekten und einer emotionalen Geschichte, die bei den Fans der 80er-Jahre-Serie Anklang finden soll. Doch die Produktionskosten von 200 Millionen US-Dollar machen das Einspielergebnis von 30,1 Millionen zu einer Enttäuschung für die Studioerwartungen, obwohl der Film bei den Zuschauern besser ankommt. Die Publikumsreaktionen fallen unterschiedlich aus.

'Masters of the Universe' erhielt einen CinemaScore von B, während 'Scary Movie 6' nur einen C+ erreichte. Dies zeigt, dass die Zuschauer den ernsthafteren Ton und die Nostalgie des He-Man-Films mehr schätzten als die Parodie. Besonders Fans der Originalverfilmung von 1987 mit Dolph Lundgren äußerten zunächst Skepsis, doch die neue Version konnte viele durch die charismatische Darstellung von Nicholas Galitzine und Camila Mendes überzeugen. Die Diskussionen um die Qualität beider Filme werden sicherlich noch eine Weile anhalten.

Während 'Scary Movie 6' das Rennen an den Kassen gewonnen hat, zeigt der CinemaScore, dass langfristig andere Maßstäbe gelten. Die Kinolandschaft im Sommer 2025 zeigt sich geprägt von einer Mischung aus Humor und Nostalgie, wobei die Zuschauer unterschiedliche Vorlieben haben. Blickt man auf die kommenden Wochen, wird sich zeigen, ob 'Masters of the Universe' durch positive Mundpropaganda noch Boden gutmachen kann. Die größere Herausforderung besteht darin, die hohen Produktionskosten zu decken.

'Scary Movie 6' hingegen hat bereits einen soliden Start hingelegt, muss aber auch auf starke Konkurrenz in den nächsten Wochen reagieren. Letztlich bleibt das Duell ein Beispiel dafür, wie unterschiedliche Strategien im Kino Erfolg definieren können: der eine über die Kassen, der andere über die Herzen der Zuschauer





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Scary Movie 6 Masters Of The Universe Kinokassen He-Man Publikumswertung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wenn ihr 'Scary Movie 6' in deutschen Synchronfassung schaut, entdeckt ihr einen Gag, den es im Originalton gar nicht gibt!Da in „Scary Movie 6“ viel mit afroamerikanischen Englisch gearbeitet wird, solltet ihr euch die Komödie unbedingt im Originalton anschauen. Doch auch in der deutschen Fassung gibt es einen ganz besonderen Gag zu entdecken!

Read more »

„Scary Movie 6“: Die Kultreihe kehrt zurück auf die Leinwand„Scary Movie“ gehörte zu den beliebtesten Komödien der 2000er-Jahre. Der sechste Teil der Reihe kommt jetzt nach jahrelanger Pause in die Kinos.

Read more »

Masters of the Universe: Startschuss für ein neues Filmuniversum?Die Neuverfilmung von Masters of the Universe könnte der Anfang eines Mattel Cinematic Universe sein. Regisseur Travis Knight und die Stars Nicholas Galitzine sowie Camila Mendes sprechen über das Potenzial für Fortsetzungen und die reiche Mythologie des Franchise.

Read more »

Scary Movie 6 kehrt nach 12 Jahren zurück und parodiert aktuelle HorrorhitsAm 4. Juni 2026 startet Scary Movie 6 in deutschen Kinos. Die Wayens‑Brüder verarbeiten aktuelle Horrorelemente von Scream 6 bis Backrooms und bieten damit eine satirische Übersicht über ein Jahrzehnt Horror‑Kultur.

Read more »