Robert De Niro und Ariana Grande in der vierten Folge der Comedy-Reihe. Filmkritik zum Start am 26. November 2026 in deutschen Kinos.

Am 26. November 2026 startet die vierte Fortsetzung der beliebten Kinoreihe in deutschen Kinos. Der Film Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich bringt Starbesetzungen wie Robert De Niro und Ariana Grande zurück auf die große Leinwand. Die Komödie bedient sich klassischer Tropen der früheren Teile, bietet jedoch kaum überraschende Wendungen für das Publikum.

Handlung und neue Figuren im Überblick

Greg Focker, gespielt von Ben Stiller, reist mit seiner Familie zu Jack Byrnes, verkörpert von Robert De Niro. Auf dem Flug trifft die Gruppe auf Olivia Jones, die von Ariana Grande dargestellt wird. Olivia arbeitet als Business-Expertin und ist zudem eine ehemalige Geiselunterhändlerin des FBI. Sie ist die aktuelle Partnerin von Henry Focker, dem Sohn von Greg.

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Henry plant in den kommenden Tagen seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Greg möchte seine künftige Schwiegertochter auf das Treffen mit dem ehemals strengen Jack vorbereiten. Er ahnt jedoch nicht, wie gut sich die CIA-Veteranin und der alte Freund von Greg verstehen werden. Diese Dynamik verändert die erwartete Anspannung im Verlauf der Geschichte.

Interaktion zwischen Greg und Olivia

Ein zentrales Element des Films ist das gegenseitige Kennenlernen von Jack Byrnes und Olivia Jones. Jack erkennt in der jungen Frau eine ebenbürtige Gegnerin und zeigt erstmals Anerkennung. Greg hingegen litt in der Vergangenheit unter den vielen Demütigungen durch seinen Schwiegervater. Die neue Situation verunsichert Greg zutiefst.

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Da Jack an Olivia einen Narren gefressen hat, sieht Greg seinen geliebten Sohn Henry in Gefahr. Er geht davon aus, dass Olivia seinem Sohn nicht gut tut. Greg versucht daraufhin aktiv, die Verlobung zu verhindern. Diese Entscheidung führt zu einer eskalierenden Rivalität zwischen Ben Stiller und Ariana Grande.

Die Figuren liefern sich ein Duell in der Küche und auf Fahrrädern. Diese Szenen sorgen für komödiantische Momente, die das Publikum oft unterhalten. Ariana Grande überzeugt dabei als neuartige Hauptdarstellerin in der Rolle der dominanten Schwiegertochter. Ihre Performance ist ein Highlight des Films.

Kritik an fehlender Innovation und Nebenrollen

Trotz der guten Chemie zwischen den Hauptdarstellern bleibt der Film in gewohnten Bahnen. Viele Situationen aus den ersten Kinofilmen werden erneut durchgespielt. Dazu gehört der geplante Heiratsantrag oder der legendäre Lügendetektor-Test. Fans der Serie werden diese Referenzen mögen, doch es mangelt an frischen Ideen.

Die Nebenfiguren haben nicht ausreichend Bildschirmzeit. Eduardo Franco, bekannt aus Stranger Things, und Beanie Feldstein aus Booksmart stehen nur am Rand der Handlung. Sie greifen selten bedeutend in das Geschehen ein. Auch Teri Polo als Mutter Pam Focker und Blythe Danner als Großmutter Dina Byrnes haben kleine Rollen.

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Fazit und besondere Momente im Film

Insgesamt vermag das Sequel kaum neues Leben in die alte Filmreihe einzuhauchen. Es bleibt ein Nostalgieprodukt für Langzeitfans. Einzelne Momente überzeugen jedoch vollends. Ein besonders bemerkenswerter Moment ist, wenn Greg seinem Schwiegervater John Legends Lied All of Me vorsingt. Dabei zeigt Robert De Niro keine Miene.