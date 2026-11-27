Von Shrek bis Superman: Die 20 spannendsten Kinostarts 2027 versprechen Fortsetzungen, Prequels und Neustarts mit großen Stars und bekannten Franchises.

Das Kinojahr 2027 wird als Jahr der Superlative angekündigt. Im Video stellt die Redaktion die 20 spannendsten Kinostarts 2027 vor, die man sich nach ihrer Einschätzung nicht entgehen lassen sollte. Die Auswahl reicht von einem Wiedersehen mit Shrek über eine Reise nach Mittelerde bis hin zum nächsten Marvel -Spektakel.

Neben Fortsetzungen bekannter Reihen finden sich in der Liste auch Buchverfilmungen, Prequels aus dem Horrorgenre und ein neues Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxis. Die Filme verbindet vor allem der Anspruch, auf der großen Leinwand ein besonderes Kinoerlebnis zu bieten.

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Shrek, Superman und Marvel: Fortsetzungen großer Reihen

Mehrere bekannte Franchises kehren 2027 mit neuen Kapiteln zurück, darunter Shrek, Superman und die Marvel-Superhelden. Der Oger Shrek meldet sich nach 17 Jahren mit einem neuen Abenteuer zurück auf die Leinwand.

Im Märchensumpf sind neben Shrek, Fiona und Esel diesmal auch Zendaya als Shreks Tochter Felicia mit dabei. Die Figur bringt frischen Wind in eine Geschichte, die über Jahre hinweg viele Fans begleitet hat.

David Corenswet schlüpft erneut in den Superman-Anzug und trifft auf den außerirdischen Superschurken Brainiac. Brainiac wird vom deutschen Schauspieler Lars Eidinger verkörpert. Um ihn aufzuhalten, muss sich Superman ausgerechnet mit seinem Erzfeind Lex Luthor zusammentun.

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Marvel lässt seine größten Superhelden zum nächsten gewaltigen Showdown antreten. Außerdem schließt Miles Morales die gefeierte Animations-Trilogie ab. Nach dem dramatischen Cliffhanger des Vorgängers muss er einen Weg zurück in seine eigene Welt finden und seine Familie retten.

Buchverfilmungen, Prequels und Videospiel-Adaptionen

Neben Fortsetzungen setzt das Programm auf Vorlagen aus Büchern, Videospielen und bekannten Horrorreihen. Die Verfilmung des ersten Teils einer erfolgreichen Buchreihe erzählt von der jungen Zélie, die die verlorene Magie ihres Volkes zurückholen will.

Zum hochkarätigen Cast dieser Produktion gehören Idris Elba und Viola Davis. Die Geschichte rund um Zélie ist als Fantasy-Abenteuer angelegt, in dem die Heldin gegen große Widerstände kämpft.

Nintendo bringt eines seiner beliebtesten Videospiele erstmals als Realfilm ins Kino. Im Fantasy-Abenteuer muss der junge Held Link das Königreich Hyrule vor einer dunklen Bedrohung retten.

Auch aus der magischen Welt von C.S. Lewis kommt ein neuer Film. Statt einer Neuauflage bekannter Abenteuer erzählt er die Vorgeschichte rund um die Entstehung dieser fantastischen Welt. In der Horror-Reihe um Ed und Lorraine Warren verkörpern neue Darsteller die beiden Figuren, da es sich um ein Prequel handelt.

Neustarts, Stars und Originalstoffe im Kino 2027

Eine Reihe neuer Geschichten setzt auf starke Besetzungen und eigenständige Ideen. Nicholas Sparks und M. Night Shyamalan arbeiten gemeinsam an einem romantischen Mystery-Thriller, in dem Jake Gyllenhaal einer geheimnisvollen Frau begegnet.

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Michael B. Jordan, frischgebackener Oscarpreisträger, tritt in der Neuauflage eines Heist-Klassikers in die Fußstapfen von Steve McQueen und Pierce Brosnan. Der Film verspricht raffinierte Verbrechen, viel Luxus und ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel.

Pixar schickt den schwarzen Kater Nero auf ein tierisches Abenteuer durch die Kanäle Venedigs. Er steht bei einem skrupellosen Katzen-Mafiaboss in der Kreide, und eine unerwartete Freundschaft könnte ihm helfen, seine Schulden loszuwerden.

Ryan Gosling reist als ehemaliger Kampfpiloten gemeinsam mit seinem Neffen zu einem fernen Planeten, auf dem sich angeblich eine geheime Jedi-Akademie befindet. Scarlett Johansson übernimmt als Ermittlerin die Jagd nach einem übernatürlichen Grauen, das eine brutale Mordserie verursacht.

Rückkehr klassischer Familien und Helden

Einige der bekanntesten Figuren der Filmgeschichte kehren nach vielen Jahren zurück. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie kommen nach 20 Jahren wieder auf die große Leinwand und sorgen in Springfield erneut für turbulenten Spaß.

Brendan Fraser und Rachel Weisz kehren nach fast 20 Jahren als Rick und Evelyn O'Connell zurück. Das Duo stürzt sich in ein actionreiches Abenteuer voller uralter Flüche, düsterer Geheimnisse und übernatürlicher Gefahren.

Auch Mel Brooks ist wieder dabei, ebenso wie Rick Moranis und Bill Pullman aus dem Original. Außerdem verspricht Disney mit der dritten Reise nach Arendelle ein neues Kapitel voller Abenteuer, Familiengeheimnisse und Musik zum Mitsingen.

John Krasinski setzt seine Horror-Reihe mit den tödlichen Aliens fort, die mit extrem empfindlichem Gehör jagen. Emily Blunt und Cillian Murphy kämpfen erneut in einer apokalyptischen Welt ums Überleben, in der jedes Geräusch den Tod bedeuten kann.