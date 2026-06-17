Kinostarts: Von Nostalgie bis Internet-Folklore - Rückkehr der LOL-Girls und Backrooms-Horror

Ein Überblick über aktuelle Kinofilme: Lisa Azuelos setzt ihr Teenager-Drama LOL mit einem zweiten Teil fort, während Jungregisseur Kane Parsons mit Backrooms einen Internet-Mythos auf die Leinwand bringt. Hugh Jackman dekonstruiert den Robin-Hood-Mythos, und ein griechischer Genre-Mix enttäuscht trotz ambitionierter Ideen.

2006 schuf Lisa Azuelos mit LOL (Laughing Out Loud) ein mittlerweile ikonisches Teenager-Drama, auf das nun ein zweiter Teil folgt (nein, die US-Version zählt nicht).

In 18 Jahren hat sich viel verändert - die Frisuren, der Slang, die Musik … Aber Sophie Marceau bleibt uns erhalten, französisch-charmant wie immer. Nostalgie pur! Und sonst so? Dass die GenZ auch Horror kann, beweist Jungregisseur Kane Parsons mit Backrooms, seiner Fortschreibung eines Internet-Mythos.

Einen Kinomythos zerstört Hugh Jackman als fragwürdiger Held in The Death of Robin Hood. Stellen Sie sich vor, Sie würden einer Person einen Hund beschreiben, die noch nie zuvor einen gesehen hat. Und die müsste den Hund dann zeichnen. Einiges würde stimmen, aber nicht alles.

So beschreibt Clark (Chiwetel Ejiofor) seiner Therapeutin Mary Kline (Renate Reinsve) die Räume, die er im Untergeschoss seines Möbelhauses gefunden hat, als er dort durch eine Wand gefallen ist. Die Räume sehen aus wie triste Bürohallen, mit gelben Tapeten, abgehängten Decken, und in ein ungesund wirkendes Neonlicht getaucht. Sie gehen scheinbar endlos weiter, sind labyrinthisch, wirken vertraut und dabei doch irgendwie falsch.

Möbel versinken halb im Boden, Schilder sind falschherum geschrieben, und die Gestalten, die dort lauern, sehen aus, als wären sie von einer schlechten KI generiert worden. Das sind die Backrooms, in denen Clark sich bald verlieren wird. Die Hintergrundgeschichte des neuen A24-Horror-Hits ist mindestens genauso spannend wie der Film selbst. Die Backrooms sind entstanden aus Internet-Folklore: Ursprünglich ein Meme auf dem Imageboard 4Chan, haben zahlreiche Menschen Mythen um die mysteriösen Räume erschaffen.

Ken Parsons, damals 16 Jahre alt, nahm dieses Internetphänomen als Inspiration für eine ganze Serie an. Jetzt ist Parsons mit 20 Jahren der jüngste Regisseur, der in den USA direkt auf die Nummer eins der Kinocharts gegangen ist. Viele Jumpscares gibt es in Backrooms nicht, es geht mehr um die sehr eigene Ästhetik und die unheimliche Atmosphäre, die Parsons und sein Kameramann Jeremy Cox meisterhaft aufbauen. Die Vibes sind definitiv da, am Plot hätte man noch etwas schrauben können.

Mit dem Gefühl eines tiefen Unbehagens geht man trotzdem aus dem Kino heraus. Nicht nur der Boden ist vergiftet in dem heruntergekommenen Stadtstaat, der sich in einer nahen Zukunft vom Rest Griechenlands abgeschottet hat. Das eintönige Leben dort und seine Grenze werden kontrolliert von einer Bande, die nur so strotzt von toxischer Männlich- und Dümmlichkeit. Für einen Kanister Benzin haben die anabolikasüchtigen Muskelberge die Sängerin Eleni von ihrer Familie gekauft.

Ihre Aufmerksamkeit gilt nur oberflächlich den Alphamännchen, ihre Leidenschaft weckt Maria, die Geliebte des todkranken Anführers Nikos. Nein, es endet so schlecht, dass einem Hören und Sehen vergeht. Dabei möchte man diesen sonderbaren Film aus Griechenland mögen, der mythische Aspekte von Medusa bis zu den Sirenen mit Mad Max und griechischem Genrekino mischt. Was die Regisseurin und bildende Künstlerin Evi Kalogiropoulou als Zutat vergessen hat, ist Humor oder Selbstironie.

Und so ist ein Spielfilmdebüt herausgekommen, das wie eine defekte Neonreklame aussieht und gähnend langweilig ist. Zusätzlich zu diesen Filmen gibt es noch The Death of Robin Hood, in dem Hugh Jackman einen fragwürdigen Helden spielt, der den Kinomythos des edlen Räubers zerstört. Der Film wirft Fragen nach Moral und Heldentum auf, bleibt aber in seiner Umsetzung ambivalent. Insgesamt zeigt sich die aktuelle Kinolandschaft vielfältig, von nostalgischen Teenager-Dramen über Internet-Folklore bis hin zu experimentellem griechischen Kino.

Jeder Film hat seinen eigenen Reiz, aber nicht alle überzeugen auf ganzer Linie





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