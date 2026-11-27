Sechs Männer geraten am Alten Zollweg aneinander, ein 30-Jähriger kommt ins Krankenhaus. Was den Streit ausgelöst haben soll.

Schlägerei am Mittag: Am Alten Zollweg eskalierte am Freitag ein Streit. Die Polizei schlichtete. Ein Mann musste ins Krankenhaus. Was war der Auslöser?

Gegen 12 Uhr am Freitag rückte die Polizei nach Rahlstedt aus. Am Alten Zollweg schlugen mehrere Personen in einem Kiosk aufeinander ein. Warum eskalierte der Streit? Wie die MOPO auf Nachfrage von der Polizei erfuhr, kamen dort sechs Männer miteinander ins Gehege.

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Letztlich hatten es vor allem aber zwei Männer aufeinander abgesehen. Der eine, ein 30-Jähriger, verlor in der Schlägerei einen Zahn. Laut Polizei kam er ins Krankenhaus. Seinem Kontrahenten erteilten die Beamten einen Platzverweis.