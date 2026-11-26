Für 20 Millionen IOPS hat es nicht ganz gereicht, doch auch 18 Mio. IOPS der neuen „Super High IOPS SSD“ von Kioxia sind rekordverdächtig.

Für die anvisierten 20 Millionen IOPS hat es nicht ganz gereicht, doch auch die 18 Millionen IOPS der neuen „Super High IOPS SSD“ GP2 von Kioxia sind rekordverdächtig.

Ermöglicht wird diese Leistung vom neuen XL-Flash der Generation 3. Allerdings dauert es noch lange bis zum Marktstart.

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“ ist einst aus dem Verlangen von Nvidia nach schnellerem Massenspeicher für seine KI-Beschleuniger hervorgegangen. Als Beitrag zu Nvidias Storage-Next Initiative hatte Kioxia zunächst das Ziel von mehr als 10 Millionen IOPS vorgegeben. Diese Marke wird erstmalsBis 2028 will Kioxia sogar schon 100 Millionen IOPS bieten können, doch ist dies ein sehr ambitioniertes Ziel.mehr als 18 Millionen IOPSDie GP2 nutzt PCIe 6.0 x4 und NVMe 2.3. Über die Schnittstelle soll eine sequenzielle Leseleistung von bis zu 28 GB/s erreicht werden.