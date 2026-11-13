Kirk Cousins erreicht Karriere-Rekord: 333 Millionen Dollar Gehalt

Kirk Cousins hat durch seinen Wechsel zu den Minnesota Vikings und Ausstiegszahlungen der Atlanta Falcons einen historischen Karriere-Rekord von über 333 Millionen US-Dollar erreicht.

Der Quarterback Kirk Cousins hat in seiner langjährigen NFL-Karriere einen beeindruckenden finanziellen Meilenstein erreicht. Durch den Zusammenschluss mehrerer Gehaltsbestandteile aus verschiedenen Vertragsphasen und Ligawechseln beläuft sich die Summe seiner erhaltenen Einkünfte am Ende der aktuellen Spielzeit auf satte 333.001.434 US-Dollar. Diese Zahl markiert nicht nur ein persönliches Karrierehoch für den 14 Jahre in der Liga aktiven Spieler, sondern übertrifft auch die Karriere-Bilanz einiger anderer historischer Top-Stars der Liga deutlich.

Aufbau des historischen Gehaltsrekorde

Die Basis für diese Rekordsumme legt Cousins derzeit durch sein Engagement für die Minnesota Vikings in der laufenden Saison. Für seine Einsätze im Trikot des Franchises aus Minnesota schlägt der Quarterback mit weiteren 650.000 US-Dollar zu Buche. Diese Summe fließt direkt in den Topf der aktuellen Karriereeinkünfte und trägt dazu bei, den Abstand zu anderen Legenden der Liga weiter zu vergrößern.

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Neben dem Gehalt in Minnesota zahlt ihm auch der vorangegangene Arbeitgeber eine beträchtliche Summe aus. Einerseits bezahlen die Las Vegas Raiders 659.180 US-Dollar für seine Einsätze im bisherigen Verlauf der Spielzeit, ehe er zu den Vikings wechselte. Diese beiden direkten Ligagehälter sind jedoch nur Teile des Puzzles, das die Gesamtsumme von über 333 Millionen US-Dollar ergibt.

Ein entscheidender Faktor für die Höhe der Gesamtsumme ist die vorzeitige Auflösung seines Vertrags bei den Atlanta Falcons. Bei dem Klub aus dem US-Bundesstaat Georgia war Cousins im März vorzeitig aus seinem Vierjahresvertrag über 180 Millionen US-Dollar entlassen worden. Das aufgelöste Arbeitspapier, das noch eine Laufzeit bis inklusive der nächsten Saison hat, bringt Cousins in diesem Jahr zusätzlich 10 Millionen US-Dollar ein.

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Vergleich mit anderen NFL-Legenden

Dass Cousins in diesem Ausmaß abkassieren konnte, obwohl er nie die Klasse eines Tom Brady oder Peyton Manning hatte, liegt vor allem an zwei Faktoren. Andere ehemalige Top-Stars der Liga sehen neben Cousins sogar wie arme Schlucker aus. Peyton Manning verfügte über 248.732.000 US-Dollar in 18 Jahren. Ben Roethlisberger verfügte über 267.286.864 US-Dollar in 18 Jahren.

Der Unterschied in den Gehaltsströmen resultiert aus der Strukturierung der Verträge und der allgemeinen Entwicklung der Liga. Zum einen sind die Gehälter insbesondere für Quarterbacks in den vergangenen zehn bis 15 Jahren regelrecht explodiert. Zum anderen unterschrieb Cousins nach dem Auslaufen seines Rookie-Vertrages in Washington meistens nur kurzfristige Verträge, sodass er seine Gehaltsforderungen immer wieder noch oben treiben konnte.

Diese strategische Herangehensweise an Vertragsverhandlungen ermöglichte es Cousins, in jeder neuen Phase seiner Karriere einen signifikanten Sprung nach oben zu erzielen. Während ältere Stars wie Manning oder Roethlisberger ihre Gehaltsspitzen in einer Zeit erreichten, in der die Cap-Regelungen und Marktmechanismen noch anders funktionierten, profitiert Cousins von den aktuellen extrem hohen Löhnen an der Position des Quarterbacks.

Neue Herausforderungen in München

Während sich Cousins auf seine finanzielle Bilanz konzentriert, blicken andere Teile der NFL-Fanbasis auf den Start in die nächste Phase der Saison. Die New England Patriots treten in einem internationalen Spiel gegen die Detroit Lions an. Dieses Match findet im Rahmen der NFL International Series 2026 in München statt.

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Für die Fans bietet dieses Spiel die Möglichkeit, die Teams live im Free-TV, Livestream und Ticker zu verfolgen. Alle Infos zum NFL International Game 2026 in München sind für die Zuschauer zugänglich. Obwohl dieser Auftritt der Patriots und Lions keine direkte Auswirkung auf Cousins' Gehaltskonto hat, zeigt er die globale Expansion der Liga und die vielfältigen Interessen der Fans innerhalb des Sports.

Die Kombination aus historischen Vergleichen, aktuellen Vertragsdetails und der zukünftigen Perspektive auf internationale Spiele unterstreicht die wirtschaftliche und sportliche Bedeutung von Kirk Cousins' Karriereweg. Sein Fall dient als Beispiel für die veränderten Bedingungen im modernen Profiliga-Sport.