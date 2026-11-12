Kirk Cousins kehrt per Trade zu den Minnesota Vikings zurück

Die Minnesota Vikings holen Quarterback Kirk Cousins von den Las Vegas Raiders zurück. Matt LaFleur zeigt sich überrascht über den geringen Gegenwert für den Spielmacher.

Die Minnesota Vikings holen Quarterback Kirk Cousins per Trade von den Las Vegas Raiders zurück. Die Raiders schickten den Spielmacher vor der Trade Deadline für einen Drittrunden-Pick nach Minnesota, wo Cousins bereits in den Jahren 2018 bis 2024 gespielt hatte. Die Transaktion sorgt in der Liga für Gesprächsstoff, vor allem wegen des geringen Gegenwerts.

Den deutlichsten Kommentar zu dem Wechsel gab Matt LaFleur ab, der Cheftrainer der Green Bay Packers. Seine Mannschaft trifft am Sonntag auf die Vikings, und LaFleur wurde am Mittwoch direkt auf den Trade angesprochen. Er zeigte Unverständnis über den Ertrag, den die Raiders für ihren Quarterback erzielt hatten.

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Warum der Trade die Konkurrenz überrascht

Matt LaFleur erklärte, er sei ehrlich gesagt überrascht gewesen, dass die Raiders für Cousins nicht mehr erhalten hätten. Er sei schockiert darüber, wofür Las Vegas den Spielmacher abgegeben habe, und das habe ihn völlig umgehauen. Der 47-Jährige kennt Cousins gut, denn er betreute ihn während dessen Rookie-Saison bei den Washington Commanders als Quarterback-Coach.

Die Einschätzung von LaFleur bezieht sich vor allem auf die Relation zwischen Leistung und Gegenleistung. Ein Drittrunden-Pick gilt als vergleichsweise bescheidener Preis für einen erfahrenen Starting Quarterback. Dass ein Trainer des Konkurrenten so deutlich Kritik an einem fremden Transfer übt, unterstreicht, wie ungewöhnlich der Deal aus Sicht vieler Beobachter wirkt.

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Kevin O'Connell und die Rolle im Vikings-System

Kirk Cousins hatte bereits von 2022 bis 2024 unter dem heutigen Vikings-Head-Coach Kevin O'Connell gespielt. Bei seiner Antrittspressekonferenz in Minnesota bezeichnete Cousins O'Connell als ausschlaggebenden Faktor für seinen Wechsel zurück zu den Vikings.

Cousins erläuterte, dass Kevin O'Connell seine Stärken und Schwächen genau kenne. Der Quarterback sagte, O'Connell wisse, was er gut könne, und ebenso, womit er nicht gut zurechtkomme. Nach seiner Darstellung helfe dieses gemeinsame Verständnis, weil der Coach ihn schützen und ihn nicht zu Aktionen drängen werde, die nicht zu seiner besten Chance auf Erfolg passen.

LaFleur äußerte ebenfalls Erwartungen für das Duell am Sonntag. Er geht davon aus, dass Cousins von Beginn an auflaufen wird. Er verwies darauf, dass Cousins mit dem System der Vikings bestens vertraut sei, und hob hervor, dass er ein wirklich intelligenter Spieler sei, der auf hohem Niveau gespielt habe.

Leistung, Verletzung und Alternative bei den Vikings

Die jüngste Bilanz von Cousins fiel wenig überzeugend aus. In der betreffenden Partie kam der Quarterback auf acht von 25 angebrachten Pässen, 81 Passing Yards und zwei Interceptions. Zudem laboriert Cousins an einer Verletzung am Knöchel, was seine Einsatzbereitschaft zusätzlich beeinflussen könnte.

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Max Brosmer zeigte mit sechs von sieben komplettierten Pässen für 58 Yards eine ansprechende Leistung. Qualitativ ist der junge Quarterback nach den vorliegenden Angaben jedoch nicht auf dem Niveau von Cousins. Damit bleibt die Vikings-Führung gefordert, die Position mit einem erfahrenen Spielmacher zu besetzen, während Brosmer als Alternative im Kader bleibt.