Kirk Cousins kehrt zu den Minnesota Vikings zurück. Der Quarterback könnte als erster Spieler in der NFL-Geschichte alle 18 Regular-Season-Spiele absolvieren.

Der US-amerikanische American-Football-Star Kirk Cousins hat sein Team erneut gewechselt und ist nun für die Minnesota Vikings aktiv. Die 38-jährige Legende schloss damit einen engen Kreis, da er bereits in früheren Jahren für die Vikings auflief. Dieser spezielle Transferkonstellation wird nun eine historische Leistung ermöglichen, die in der NFL noch nie da war. Cousins steht vor der einzigartigen Chance, in der laufenden Saison an jedem einzelnen der regulären Spieltage auf dem Platz zu stehen.

Historisches Novum ohne Auszeit für QB

Kirk Cousins hat die besondere Möglichkeit, der erste Quarterback der Ligageschichte zu werden, der 18 Partien in der regulären Saison absolviert. Der einfache Hintergrund für diese Konstellation ist, dass er in dieser Spielzeit keine Bye Week, also eine spielfreie Woche, erhalten wird. Diese Auszeit hatte das Team Las Vegas Raiders noch nicht eingelöst, bevor Cousins seinen Wechsel vollzog. Die Minnesota Vikings hingegen hatten ihre spielfreie Woche bereits zuvor absolviert, wodurch Cousins in ihren Kader integriert wird und fortan an jedem Spieltag verfügbar ist.

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Die Mathematik hinter diesem Rekord ist eindeutig: Da die Vikings ihre Pause bereits hinter sich haben und die Raiders nicht mehr für Cousins spielen, entfällt eine weitere Auszeit für ihn. Sollte er bis zum Ende der Regular Season gesund bleiben und jedes Spiel bestreiten, schreibt er somit Geschichte. Es handelt sich hierbei um eine seltene Situation, die durch den Zeitpunkt des Transfers und die vorherige Saisonplanung beider Franchises entstanden ist.

Frühere Karrierepfade und aktuelle Rollen

Die Karriere von Kirk Cousins ist von zahlreichen Wechseln geprägt. Nach einer erfolgreichen Zeit bei den Minnesota Vikings wechselte er zur Saison 2024 zu den Las Vegas Raiders. Dort unterschrieb er einen Vertrag, um als Platzhalter und Mentor für den Nummer-1-Pick Fernando Mendoza zu dienen. Seine Rolle war dabei klar definiert als erfahrene Unterstützung für die junge Offensive.

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Kurz vor der abgelaufenen Trade Deadline folgte schließlich die Rückkehr zu den Minnesota Vikings. Für den Routinier schloss sich damit ein Kreis, der ihm nun die Chance auf den 18-Spiele-Rekord bietet. Die Verbindung zu den Vikings ist also nicht nur sportlich, sondern auch historisch relevant für seine Laufbahn. Der Wechsel gilt als strategischer Schritt, um Erfahrung in die Offense der Vikings zu bringen.

Reaktion der Konkurrenz und Vergleichswerte

Der Head Coach der San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, reagierte auf die Situation mit Humor. Shanahan scherzte im Vorfeld des Spiels über die Thematik und erklärte, er habe Cousins bereits eine Textnachricht geschrieben. Er erinnerte den Quarterback daran, dass er in diesem Jahr noch keine Bye Week hatte und auch keine mehr haben wird. In der Hoffnung, dass die Vikings gegen die Niners ohne ihren Neuzugang antreten, schlug Shanahan vor, Cousins solle die Pause einfach diese Woche nehmen.

Allerdings gibt es in der Vergangenheit bereits andere Spieler, die tatsächlich 18 Spiele in einer Saison bestritten haben. Dabei handelte es sich um Leonard Williams im Jahr 2023, Mike Williams im Jahr 2024, Rashid Shaheed im Jahr 2025 und Dre'Mont Jones im Jahr 2025. Cousins wäre jedoch der erste Quarterback, auf den dieses Szenario zutrifft. Die Position des Quarterbacks ist aufgrund der hohen physischen und mentalen Belastung extrem schützenswert, weshalb ein kompletter Spielzeit-Start für einen Quarterback einzigartig ist.

Auswirkungen auf die Saison und Übertragung

Durch die Verpflichtung von Kirk Cousins steigt der Druck auf die Offensive der Minnesota Vikings. Die Ankunft eines erfahrenen Spielers mit Rekordpotenzial verändert die Dynamik in der Liga. Fans und Analysten beobachten nun intensiv, ob der Quarterback die gesundheitlichen Anforderungen für alle 18 Spiele erfüllen kann.

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Das letzte International Game der Saison steht bereits im Kalender. Die Begegnung zwischen den Minnesota Vikings und den San Francisco 49ers in Mexiko wird live im Free-TV, im Stream sowie im Ticker übertragen. Wer die Übertragung verfolgen möchte, hat hier die Möglichkeit, den potentially historischen Moment miterleben. Die Veranstaltung zieht großes mediales Interesse auf sich, da die Frage im Raum steht, ob Cousins zum Einsatz kommt oder Shanahans humorvolles Angebot in Anspruch nimmt.