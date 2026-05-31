Kirschenzeit in der Wetterau: Bauern hoffen nach gutem Wetter auf ertragreiche Saison

Nach Regen und intensiver Sonneneinstrahlung bereiten sich die Kirschenbauern aus Friedberg‑Ockstadt auf die Ernte vor. Frühere Sorten starten im Juni, spätere reichen bis August, Preise bleiben wegen steigender Kosten stabil.

In der sonnigen Wetterau bereiten sich die Kirschenbau ern aus Friedberg‑Ockstadt auf eine vielversprechende Ernte zeit vor. Nach einem wechselhaften Frühling, der zunächst von Regen, dann aber von intensiver Sonneneinstrahlung und warmen Temperaturen geprägt war, hoffen die Obst‑ und Gartenbaubetriebe auf eine ertragreiche Saison.

Nach Angaben von Florian Hess, dem ersten Vorsitzenden des Obst‑ und Gartenbauvereins 1889 Ockstadt, soll die Ernte der frühen Sorten, wie zum Beispiel der beliebten Bellise‑Kirsche, bereits zum Feiertag Fronleichnam am 4. Juni beginnen. Die reifen Früchte werden dann bis etwa Ende Juli, spätestens Mitte August, an Verkaufsständen, auf Wochen­märkten und in den Hofläden der Bauern angeboten.

Dank späterer Sorten, etwa der Knorpelkirsche Regina, könnte die Ernte theoretisch sogar bis in den September hinein verlängert werden, wobei die Nachfrage im Sommer üblicherweise nachlässt, erklärt Hess. Zusätzlich verkürzt der vorzeitige Beginn der Sommerferien am 29. Juni die mögliche Käuferzahl, weil ein Teil der potenziellen Kunden bereits im Urlaub ist. Die Preisentwicklung für die Kirschen lässt sich aktuell nur grob abschätzen.

Hess geht davon aus, dass die Verkaufspreise mindestens auf dem Niveau des Vorjahres bleiben werden, weil die Produktionskosten für die Erzeuger weiter gestiegen sind - von höheren Dieselpreisen über teurere Düngemittel bis hin zu den wachsenden Lohnkosten durch den Mindestlohn. Im letzten Jahr lag der Preis für ein Kilogramm Ockstädter Kirschen bei rund zehn Euro, während er gegen Ende der Saison auf etwa acht Euro pro Kilogramm sank.

Neben den wirtschaftlichen Faktoren spielt das Wetter eine entscheidende Rolle für den Ertrag: Frühzeitiger Hagel kann Schäden anrichten, während eine längere Trockenperiode in der Spätphase die Fruchtqualität mindert. Zusätzlich stellen Schädlinge ein dauerhaftes Problem dar. In diesem Jahr kämpfen die Bauern bereits mit Blattläusen, Kirschfruchtfliegen und der Kirschessigfliege. Hess kritisiert die restriktive Zulassungspraxis für Schädlingsbekämpfungsmittel, die seiner Ansicht nach die Bekämpfung effektiver machen könnte.

Der Kirschenanbau hat in Friedberg‑Ockstadt in den letzten Jahrzehnten stark an Zahl der Betriebe verloren. Früher waren etwa vierzig landwirtschaftliche Betriebe ausschließlich im Kirschenanbau tätig, heute konzentrieren sich nur noch wenige auf diese Kultur, während die meisten Betriebe die Obstproduktion nur als einen von mehreren Einkommenszweigen betreiben. Dennoch bleibt die Ernte für die Region ein wichtiges Ereignis: Laut Hess unterstützen mehr als einhundert Saisonarbeitskräfte, die als Erntehelfer angestellt werden, die Landwirte bei der Pflückung.

Diese Helfer kommen häufig aus anderen Regionen und tragen wesentlich dazu bei, dass die süßen, saftigen Kirschen rechtzeitig in die Verkaufskanäle gelangen und die Verbraucher in den kommenden Sommermonaten mit frischem Obst versorgt werden können





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