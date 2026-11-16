Dänemarks älteste Kirsten Schwalbe hatte führende Positionen in der DNSAP. Das Biografie-Team wird das Buch ergänzen, die Familie ist betroffen.

Kirsten Schwalbe, die mit 112 Jahren als älteste Bewohnerin Dänemark s gilt und dort einen fast schon promiähnlichen Status genießt, steht nun im Zentrum einer historischen Kontroverse. Während sie im Mai gemeinsam mit ihrem 104-jährigen Bruder Bertel den Weltrekord als ältestes Geschwisterpaar feierte, haben archivarische Funde ihre friedliche öffentliche Figur in ein neues, dunkleres Licht gerückt. Die 112-Jährige, einst bekannt für ihr fröhliches Lachen und ihren optimistischen Lebensmotto, muss sich nun der Aufarbeitung ihrer politischen Vergangenheit in der Zeit des Nationalsozialismus stellen. Diese Enthüllungen markieren einen abrupten Bruch in der bis dato unbeschwerten Wahrnehmung der Seniorin durch die breite Öffentlichkeit.

Archivfunde offenbare Führungsposten in der DNSAP

Die entscheidenden Informationen stammen aus einem Archivdurchsuchungsprojekt des dänischen Nachrichtenportals Frihedsbrevet. Dort wurden Dokumente im dänischen Reichsarchiv identifiziert, die belegen, dass Kirsten Schwalbe von August 1943 bis Juli 1944 eine kommissarische Gruppenleiterin der dänischen Nazi-Partei DNSAP in der Stadt Holstebro war. Parallel zu dieser Funktion übte sie das Amt der Leiterin der Frauengruppe in Holstebro aus. Diese Rollen belegten keine bloße Basismitgliedschaft, sondern deuteten auf eine signifikante operative Verantwortung innerhalb der lokalen Parteistruktur während der letzten Kriegsphase hin.

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Claus Bundgård Christensen, ein Historiker an der Universität Roskilde, hat die gefundenen Dokumente eingehend geprüft und ist in seiner Einschätzung eindeutig. Er stuft Kirsten Schwalbe damals als eine der prominenten Nazi-Figuren vor Ort ein. Laut seiner Analyse war sie mehr als ein gewöhnliches Mitglied, auch wenn sie nicht zur höchsten Parteispitze gehörte. Diese expertenbasierte Einordnung untermauert die schriftlichen Belege aus den Archiven und widerlegt mögliche Interpretationen, ihre Mitgliedschaft sei nur passiver Natur gewesen.

Parteimitgliedschaft war bereits im Oktober publik

Bereits im Oktober hatte die Zeitung Kristeligt Dagblad berichtet, dass der Name Kirsten Schwalbe in alten Nazi-Papieren auftauchte. Seither war jedoch unklar, welche konkreten Aufgaben sie damals tatsächlich verrichtet hatte. Die neuesten archivarischen Details klären diese Lücke nun auf und zeigen die Dimension ihrer Funktionen im Jahr 1943 und 1944 auf. Obwohl die spezifischen täglichen Handlungen schwer zu rekonstruieren sind, bestätigt die Position als kommissarische Gruppenleiterin ein hohes Maß an Engagement innerhalb der Organisation DNSAP in der Region Jütland.

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Kirsten Schwalbe selbst hatte ihre Parteimitgliedschaft früher bestätigen müssen, gab jedoch an, sie sei nur beigetreten, weil ihr Mann dies gewünscht hatte. Inzwischen möchte sie sich nicht mehr zu den Vorwürfen oder der Vergangenheit äußern. Ihre Familie hat in einer öffentlichen Erklärung mitgeteilt, dass die aktuelle Berichterstattung Kirsten Schwalbe stark betroffen mache. Es wird nun um Rücksichtnahme auf ihre gesundheitliche Verfassung gebeten, da die Konfrontation mit dieser dunklen Vergangenheit für die 112-Jährige显然 belastend ist.

Biografie-Verlag Gyldendal plant Nachbesserungen

Die Enthüllungen treffen auch den kürzlich erschienenen Buchmarkt. Das Biografiewerk mit dem Titel Wir müssen was zum Lachen haben, erschienen im Gyldendal-Verlag, enthält bisher keinen Hinweis auf diese NS-Vergangenheit. Die Autoren Frederik Helms und Line Morell Holm sowie der Verlag gaben an, von diesem Teil der Biografie nichts gewusst zu haben. Der Gyldendal-Verlag teilte dem Portal Frihedsbrevet mit, dass man nun weitere Recherchen anstellen wird, bevor man eine finale Entscheidung über den weiteren Umgang mit dem Buch trifft.

Trotz der Überraschung über die neuen Fakten besteht bereits Konsens über den Umgang mit der Information in zukünftigen Veröffentlichungen. Es war vorher bereits entschieden worden, dass in einer neuen Auflage des Buches die Parteimitgliedschaft und die damit verbundenen Funktionen explizit erwähnt werden sollen. Die Autoren werden diese Informationen nun nachträglich ergänzen, um der historischen Wahrheit und der Verantwortung gegenüber der Leserschaft gerecht zu werden. Dieser Schritt stellt eine Reaktion auf die gesellschaftliche Erwartung an die transparente Aufarbeitung historischer Rollen in Dänemark dar.