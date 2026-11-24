Das neue Kita-Gap-Portal zeigt große Lücken bei Kita-Plätzen für Kinder unter drei Jahren. Bremen führt mit 31 Prozent, Ostdeutschland liegt bei sechs Prozent.

Trotz einem deutlichen Rückgang der Geburtenzahlen in Deutschland bleibt der Mangel an Kita-Plätzen für Kinder im Alter von ein und zwei Jahren ein aktuelles Problem. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und das Deutsche Jugendinstitut haben ein neues " Kita-Gap-Portal" vorgestellt, das diese Betreuungslücken auf Basis von Elternbefragungen detailliert darstellt. Die Daten belegen, dass der Bedarf der Eltern an Angeboten der Kindertagesbetreuung weiterhin nicht gedeckt ist, obwohl die Geburtenzahl zwischen 2021 und 2025 bundesweit um fast ein Fünftel gesunken ist. Diese Diskrepanz zwischen verfügbaren Plätzen und tatsächlichem Bedarf ist nicht einheitlich, sondern weist enorme regionale Unterschiede auf, die im neuen Portal sichtbar werden.

Regionale Disparitäten bei der Kita-Versorgung

Die Analyse des Kitas-Gap-Portals zeigt auf, dass die Versorgungslage je nach geografischer Lage stark variiert. In ostdeutschen Bundesländern bekommen nur sechs Prozent der Familien, bei denen ein Bedarf besteht, keinen Platz für ein- und zweijährige Kinder. Im Gegensatz dazu liegen die Werte in Westdeutschland im Schnitt bei achtzehn Prozent. Die Stadt Bremen weist mit einer Quote von einunddreißig Prozent den höchsten Wert in ganz Deutschland auf, was bedeutet, dass dort mehr als jeder dritte bedürftige Familie ein Platz versagt bleibt. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Angebot an frühkindlicher Betreuung nicht flächendeckend ausreicht, um den Bedarf aller Familien zu decken.

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Betroffene Familien und sozioökonomische Faktoren

Die Studien autoren des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung weisen darauf hin, dass Familien, deren Kinder besonders von früher Bildung profitieren würden, am häufigsten von der Nichtversorgung betroffen sind. Dazu gehören Familien, in denen zu Hause kaum Deutsch gesprochen wird, sowie armutsgefährdete Haushalte. Bei Familien ohne akademischen Abschluss liegt die Quote der Nichtversorgung bei neunundzwanzig Prozent, während es bei Familien, die zu keiner der benachteiligten Gruppen gehören, nur sechzehn Prozent sind. Besonders drastisch fällt der Unterschied bei Familien mit nichtdeutscher Familiensprache aus: Sie wünschen sich fast genauso häufig einen Kita-Platz wie andere Familien, gehen jedoch mehr als doppelt so häufig leer aus.

Niedrigere Nutzungsraten trotz bestehenden Wunsches

Anna Daelen vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung erklärte, dass knapp siebzig Prozent der Familien mit nichtdeutscher Familiensprache einen Kita-Platz wünschen. Dennoch besuchen nur fünfunddreißig Prozent ihrer Kinder eine Kindertagesstätte. Auch bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren, die fast alle eine Kita besuchen, ist die Wahrscheinlichkeit der Platznutzung bei diesen Familien um zwölf Prozentpunkte niedriger als bei Familien, in denen überwiegend Deutsch gesprochen wird. Diese Daten unterstreichen, dass strukturelle Barrieren den Zugang zu Bildungseinrichtungen für sprachlich und kulturell diverse Familien erschweren, obwohl das Interesse an einer Betreuung hoch ist.

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Hindernisse bei der Platzsuche und Bewerbungsverfahren

Der Bedarf der Eltern und das Platzangebot unterscheiden sich nicht nur regional, sondern auch aufgrund spezifischer Hindernisse bei der Anmeldung. Laut der Studie liegt es vor allem an fehlenden Angeboten in Wohnortnähe, den Kosten und zu komplizierten Bewerbungsverfahren, dass viele Familien trotz Bedarfs einen Kita-Platz nicht in Anspruch nehmen. Vierundvierzig Prozent der Familien, die sich um einen Platz bemüht haben, empfinden die Suche als schwierig. Bei Familien mit nichtdeutscher Familiensprache steigt dieser Anteil auf sechsundfünfzig Prozent. Diese hohen Frustrationsraten deuten darauf hin, dass administrative Hürden und mangelnde lokale Verfügbarkeit zentrale Probleme darstellen.

Forderungen nach gezielter Benachteiligungskompensation

Als Reaktion auf die ermittelten Ungleichheiten fordert Katharina Spieß, die Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, politische Maßnahmen zur Verbesserung der Situation. Sie plädiert dafür, dass frei werdende Plätze gezielt benachteiligten Familien angeboten werden sollten, die bisher häufiger leer ausgehen. Diese Forderung zielt darauf ab, die strukturellen Nachteile für Familien mit Migrationshintergrund und aus sozioökonomisch schwächeren Schichten auszugleichen. Das neue Kita-Gap-Portal dient dabei als wichtige Datenbasis, um solche gezielten Maßnahmen zu planen und die regionale Betreuungslandschaft fairer zu gestalten.