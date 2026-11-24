Manche Kleinkinder in Sachsen-Anhalt sind trotz Bedarfs ohne Kita-Platz – es sind deutlich weniger als im Bundesschnitt. Welche Familien besonders oft betroffen sind.

Manche Kleinkinder in Sachsen-Anhalt sind trotz Bedarfs ohne Kita-Platz – es sind deutlich weniger als im Bundesschnitt. Welche Familien besonders oft betroffen sind. Wiesbaden/Magdeburg - Sechs Prozent der Familien in Sachsen-Anhalt erhalten einer Untersuchung zufolge trotz Bedarfs keinen Kitaplatz für ihr Kleinkind zwischen einem und unter drei Jahren.

Darauf weisen das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und das Deutsche Jugendinstitut hin und beziehen sich auf Daten von 2023 bis 2025 aus der DJI-Kinderbetreuungsstudie. Am stärksten betroffen sind demnach armutsgefährdete Familien, Familien mit Migrationshintergrund und Eltern ohne akademischen Abschluss. Die Autoren der Untersuchung wiesen darauf hin, dass gerade die Kinder, die aus bildungsökonomischer Sicht besonders von einem Kita-Besuch profitieren würden, häufiger keinen Platz bekommen. In Deutschland erhalten im Schnitt 19 Prozent der Kinder trotz Bedarfs keinen Kita-Platz.

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Im Land werden seit 2017 Jahr für Jahr weniger Kinder geboren. 2025 kamen in Sachsen-Anhalt mit 11.978 Lebendgeborenen so wenige Kinder zur Welt wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Die sinkenden Kinderzahlen führen in Sachsen-Anhalt zu personellen Anpassungen in den Kitas. Nach Angaben der Arbeiterwohlfahrt werden etwa befristete Verträge teils nicht verlängert. Das Bistum Magdeburg berichtet für einen Teil seiner Einrichtungen von fünf bis 20 freien Plätzen je Kita. Zwei Einrichtungen wurden zuletzt geschlossen.