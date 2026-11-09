Kita-Vorsitzender in Münster soll 700.000 Euro veruntreut haben

Ein 46-jähriger Vater soll die Kasse der Kita Heinrich-Piepmeyer-Haus in Münster über Jahre geplündert haben. Der Angeklagte hat ein umfassendes Geständnis abgelegt, das Urteil wird im Dezember erwartet.

Ein 46 Jahre alter Vater soll über mehrere Jahre hinweg rund 700.000 Euro aus der Kasse der Kita Heinrich-Piepmeyer-Haus in Münster veruntreut haben. Nach den Angaben der Anklage handelt es sich dabei hauptsächlich um Spenden, die der Einrichtung zugedacht waren. Die Kita betreut überwiegend behinderte Kinder.

Der Angeklagte war Vorsitzender des Kitavereins und genoss nach Darstellung der Beteiligten das volle Vertrauen der anderen Eltern. Sein Sohn hatte die Einrichtung in der Vergangenheit selbst besucht. Der Prozess dreht sich um Geldbewegungen, die laut Anklage zwischen 2021 und 2024 stattfanden.

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Wie die Gelder laut Anklage verschwanden

Laut Anklage soll der 46-Jährige von 2021 bis 2024 immer wieder große Beträge aus der Vereinskasse auf sein Privatkonto überwiesen haben. Die Summe von rund 700.000 Euro kam auf diese Weise über einen längeren Zeitraum zusammen.

Das Geld soll der Mann für Aktiengeschäfte verwendet haben. Nach den Vorwürfen der Anklage diente es außerdem dazu, eigene Finanzlöcher zu stopfen. Damit steht der Vorwurf im Raum, Vereinsmittel für private Zwecke genutzt zu haben.

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Die Kita hatte dem Vater zuvor vertraut, weil er als Vorsitzender die Verantwortung für die Finanzen trug. Genau diese Kontrollfunktion soll er nach der Anklage über Jahre hinweg unterlaufen haben.

Geständnis und Motive des Angeklagten

Der 46-Jährige hat vor Gericht ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er sagte, es tue ihm unendlich leid, und räumte ein, die Verwaltung des Geldes sei ihm über den Kopf gewachsen.

Das alles sei völlig aus dem Ruder gelaufen, er habe den Überblick verloren, erklärte der Angeklagte. Er habe die Kita nach eigener Darstellung nicht betrügen, sondern dem Verein vielmehr zu mehr Geld verhelfen wollen.

Deshalb, so schilderte der Mann, habe er das Geld in Aktien investiert. Er sei davon ausgegangen, dass diese enorm an Wert gewinnen würden. In Wahrheit fielen die Aktien im Wert, anstatt wie erhofft zu steigen.

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Folgen für die Kita und das Urteil

Die Kita musste nach eigenen Angaben wegen des fehlenden Geldes geplante Renovierungen verschieben. Dazu gehörte auch die Sanierung des Außen-Spielgeländes.

Der Vorstand des Trägervereins Heinrich-Piepmeyer-Haus sagte dem WDR, die Einrichtung stehe inzwischen finanziell wieder auf stabilen Füßen. Ein Freund der Familie des Angeklagten soll der Kita 100.000 Euro gespendet haben, um zumindest einen Teil des Schadens wieder gutzumachen.

Das Urteil gegen den Vater wird im Dezember erwartet. Der Verein war 1961 aus einer Elterninitiative entstanden und trägt die Kita bis heute.