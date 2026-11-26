Kindergarten City führt ab Januar 2027 in allen 56 Kitas in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg eine ovo-lakto-vegetarische Verpflegung ein. Die Kosten bleiben für Eltern bei 23 Euro monatlich.

Der Trägerverein Kindergarten City hat eine umfassende Änderung der Verpflegungsstandards in seinen Einrichtungen angekündigt. Ab Januar 2027 wird auf den Speiseplänen der 56 Kitas in den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg weder Fisch noch Fleisch serviert. Diese strategische Neuausrichtung betrifft rund 5000 Kinder, die in den Einrichtungen des Trägers betreut werden.

Neuausschreibung erzwingt neue Standards

Die Grundlage für diese fundamentale Umstellung bildet das Auslaufen des aktuellen Vertrags zur Verpflegung der Kindergärten am Ende des laufenden Jahres. Um die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen neu zu definieren, sah sich Kindergarten City gezwungen, die Verpflegungsleistung europaweit neu auszuschreiben. Die pädagogische Geschäftsleiterin Katja Grenner betonte, dass dieser Prozess die Chance bot, die Anforderungen an die Qualität der Mahlzeiten grundlegend zu überarbeiten.

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Als eine der zentralen Vorgaben in der Ausschreibung für alle potenziellen Bieter wurde die Einführung einer ovo-lakto-vegetarischen Mittagsversorgung festgelegt. Damit ist sichergestellt, dass die künftigen Anbieter nur dann am Vergabeverfahren teilhaben können, wenn sie diese Ernährungsform anbieten. Dieser Schritt war notwendig, um sicherzustellen, dass alle neuen Verträge den gewünschten Standard erfüllen und keine Ausnahmen entstehen.

Ernährung nach deutschen Leitlinien

Kindergarten City begründet die Entscheidung damit, den Kindern eine möglichst hochwertige, ausgewogene und abwechslungsreiche Mittagsverpflegung anzubieten. Ein Sprecher des Trägers stellte klar, dass der neue Speiseplan sich streng an den Standards und Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren soll. Das Ziel ist es, eine gesunde Grundlage für die Entwicklung der Kinder zu schaffen.

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Die ovo-lakto-vegetarische Ausrichtung schließt Eier und Milchprodukte aus den Mahlzeiten nicht aus, legt aber den Fokus auf pflanzliche Proteinquellen und Gemüse. Durch diese Fokussierung soll die Nahrungsaufnahme der Kinder nährstoffdicht gestaltet werden. Die Entscheidung wurde intern sorgfältig abgewogen, um sicherzustellen, dass der Ernährungsbedarf der Kinder in allen Altersstufen der Kitas gedeckt ist.

Konstante Kosten und öffentliche Resonanz

Trotz der substanziellen Änderung des Speisenangebots bleibt die finanzielle Belastung für die Eltern unverändert. Die monatliche Pauschale von 23 Euro für die Verpflegung bleibt bestehen. Diese Festpreisgarantie soll Transparenz schaffen und Planbarkeit für die Familien gewährleisten, unabhängig von den wechselnden Menüs.

Die Kommunikation mit den Eltern hat bereits begonnen. Für sie wurde eine Sammlung wiederkehrender Fragen mit den passenden Antworten erstellt, um Unsicherheiten auszuräumen. Allerdings wird betont, dass dieses Dokument nicht für die Weitergabe an die Presse vorgesehen ist. Der direkte Austausch mit Familien, die sich an den Träger wenden, findet weiterhin statt.

Unterschiedliche Reaktionen in der Öffentlichkeit

Die Ankündigung der neuen Richtlinie hat sowohl zustimmende als auch kritische Rückmeldungen hervorgerufen. Die Spannbreite der Reaktionen zeigt, dass das Thema Ernährung in Kindertagesstätten nach wie vor emotional und kontrovers diskutiert wird. Kindergarten City versucht, durch direkte Gespräche und transparente Informationen die Akzeptanz zu erhöhen.

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Die Umstellung betrifft alle 56 Kitas des Trägers, die sich ausschließlich in den Berliner Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg befinden. Mit der Einführung der vegetarischen Verpflegung setzt der Träger ein Zeichen in Richtung nachhaltiger und gesunder Kinderernährung. Die ersten Mahlzeiten nach den neuen Regeln werden ab dem Startjahr 2027 auf den Tischen der Kinder landen. Alle Beteiligten verfolgen die Umsetzung der neuen Standards genau, um die Qualität der Betreuung nicht zu gefährden.