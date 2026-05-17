"Kitchen Impossible" Finale: Tim Mälzer vs. Die Rachingers - Österreich vs. Thailand

In the final episode of "Kitchen Impossible", Tim Mälzer and the Austrian father-son duo of Helmut and Philip Rachinger face off against each other, with one team representing Austria and the other Thailand. The teams must cook a meal based on a given theme and ingredients, and their dishes are then rated by a panel of judges. The team that scores the highest wins.

Bei " Kitchen Impossible " lagen die Nerven mal wieder blank – in prunkvoller Umgebung. Diesmal fluchte sich Tim Mälzer (55) am österreichischen Attersee in Rage, wo bereits Kaiserin Sisi und Franz Joseph ihren Urlaub verbrachten.

Seine Kontrahenten, Helmut Rachinger (61) und Sohn Philip (37), verzweifelten unterdessen in Thailand. Das österreichische Vater-Sohn-Gespann kann sich bereits über zwei Michelin-Sterne freuen, eine Tatsache, die Mälzer fassungslos zurücklässt: "Mit dem Gewichse kriegt ihr zwei Sterne in Österreich?

" Nachdem die beiden dann auch noch stattliche 7,7 Punkte in Montenegro erkocht hatten, ging es fürDie Rachingers Helmut (61, r. ) und Sohn Philip (37) kochen in ThailandDer TV-Koch bibberte und beschwerte sich: "Das zieht so richtig miesepetrig von unten in die Hose rein. Ich habe Spannkraft im Hodensack wegen der Scheiß-Temperaturen!

" Als ihn dann ein schicker Oldtimer abholte und ins Hotel Post Attersee brachte, warwieder besänftigt und ließ sich von Kaiser Franz' Urenkel den Rückzugsort der Kaiserin zeigen. Die nachzukochende "Jause" der Köchin Gina Brandlmayr vom Restaurant Hanslmann brachte Mälzer jedoch wieder richtig in Rage. Über das Fleisch motzte er: "Das ist so salzig. Meine Zunge brennt vom Salz!

" Bei der Gewürzbutter war der Fernsehkoch kurz davor, seine Sachen zu packen: "Ganz ehrlich: Ich fahre nach Hause. ". Die Aufgabe war für ihn unverständlich, wieder betonte Mälzer: "Damit müsste man jetzt eigentlich abbrechen.

". Aber – oh Wunder: Bei den Gästen kam Mälzers "Jause" gar nicht so schlecht an, er konnte 7,9 Punkte einsacken. Während Mälzer in Österreich fror, wurde es für die Rachingers in Thailand heiß. Für sie stand "Gang Gai Korat" auf dem Menü, ein Gericht, bei dem die beiden im wahrsten Sinne ins Schwitzen gerieten.

Rachinger junior fluchte: "Mir sind die Schweißtropfen in die Suppe getropft!

". Die Currypaste der Europäer war für den asiatischen Gaumen viel zu mild: 6,2 Punkte. Für die Rachingers war es ein gelungener Tag: Sie besiegten Tim Mälzer am Ende mit 13,9 zu 13,3 Punkten





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