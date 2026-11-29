Der Herd war seine Bühne – für viele TV-Zuschauer war der 57-Jährige mehr als ein Spitzenkoch.

Für viele TV-Zuschauer war Juan Amador mehr als ein Spitzenkoch. In „ Kitchen Impossible “ lieferte er sich mehrfach kulinarische Duelle mitDas Restaurant AMADOR bestätigte am Sonntag den Tod seines Küchenchefs und Patrons am Vortag. Seine Ehefrau, seine Angehörigen, Freunde und sein gesamtes Team trauern um den Spitzenkoch. Der Drei-Sterne-Koch konnte Haute Cuisine – und er konnte Fernsehen. Wer ihn aus „ Kitchen Impossible “ kannte, erlebte ihn nicht nur als akribischen Perfektionisten am Herd.

Amador lieferte sich in der VOX-Show spannende Kochduelle und kehrte über die Jahre immer wieder in das Format zurück. Beim Staffelfinale 2024 trat er gemeinsam mit Lukas Mraz gegen Tim Mälzer an. Auch in der VOX-Show „Grill den Profi“ war Amador als Koch zu Gast. Damit erreichte der gebürtige Schwabe ein Publikum weit über die Spitzengastronomie hinaus.

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Juan Amador wuchs als Sohn katalanisch-andalusischer Eltern in Schwaben auf und erkochte bereits mit 25 Jahren seinen ersten Michelin-Stern. Im Laufe seiner Karriere gelang ihm das Kunststück, an drei Standorten in Langen bei Frankfurt, Mannheim und Wien die Höchstwertung des Guide Michelin zu erreichen. 2016 eröffnete er sein Restaurant AMADOR in Wien-Döbling. 2019 folgte der nächste Meilenstein. Der Guide Michelin zeichnete das Restaurant mit drei Sternen aus. Damit wurde erstmals ein Restaurant in Österreich mit dieser Höchstwertung ausgezeichnet.