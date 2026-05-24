"Kitchen Impossible" - Roland Trettl und Hans Neuner in Armenien

Roland Trettl und Hans Neuner waren die Hauptakteure in der Vox-Show "Kitchen Impossible", in der sie gemeinsam um die Welt reisten und Herausforderungen bewältigen mussten. Trettl hatte in Luxemburg eine Aufgabe, die er fast nicht bewältigen konnte, weil er sich mit einem zerfetzten Tandur-Ofen und einem zerfetzten Teig befand. Seine Familie in Südtirol sollte ihm bei der Bewältigung helfen, indem sie "Trippa alla Parmigiana" und "Sbrisolona" zubereiteten. Trettl schwitzte und erinnerte sich an seine erste Verbrennung an der Hand. Aber dann erlernte er den Dreh und besiegte Hans Neuner mit 13 zu 12 Punkten.

Es ist eine Geschichte voller Herausforderungen und Nervenzerfetzen, aber auch voller Triumphs und Erfindens. Roland Trettl (54) und Hans Neuner (51) waren die Hauptakteure in der Vox-Show " Kitchen Impossible ".

Sie reisten gemeinsam um die Welt und kämpften mit traditionellen Gerichten und Herausforderungen, die sie vorstellten. Trettl hatte in Luxemburg eine Aufgabe, die er fast nicht bewältigen konnte, weil er sich mit einem zerfetzten Tandur-Ofen und einem zerfetzten Teig befand. Seine Familie in Südtirol sollte ihm bei der Bewältigung helfen, indem sie "Trippa alla Parmigiana" und "Sbrisolona" zubereiteten. Trettl schwitzte und erinnerte sich an seine erste Verbrennung an der Hand.

Aber dann erlernte er den Dreh und besiegte Hans Neuner mit 13 zu 12 Punkten





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